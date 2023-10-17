ديكو: لا تعاقدات.. ولا مقارنة بين ميسي ويامال!

عمرو عبيد (القاهرة)

أجرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» حواراً مطولاً مع المدير الرياضي لفريق برشلونة، ديكو، يُعد الأول منذ توليه هذا المنصب قبل شهرين، حيث تحدّث في أمور عدة، أبرزها «أزمة التعاقدات» التي يعيشها «البارسا» منذ عامين تقريباً بسبب وضعه المالي، وهو ما عبّر عنه ديكو عندما قال إن أول 30 يوماً في منصبه الجديد كانت صعبة و«مُعقّدة»، إذ أن الجميع يُدرك قيمة برشلونة وفي الوقت نفسه عليهم الالتزام بقواعد «اللعب النظيف»، وهو ما يزيد صعوبة الأمور!

وكان ديكو واضحاً بالحديث عن الاكتفاء باللاعبين الحاليين وتقييمهم بصورة كاملة والاستفادة منهم إلى أقصى درجة ممكنة، إذ يبدو أن النادي لا يعتزم إجراء تعاقدات جديدة في الموسم الحالي، خلال «ميركاتو الشتاء»، إلا إذا كان هناك «طلب مُلحّ» من جانب المدرب تشافي الذي وصفه بأنه لديه قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع الأمور الصعبة، حتى منذ كان لاعباً، ونجح بالفعل في التعامل مع النجوم واللاعبين الصغار داخل الفريق، كما أكد النجم البرازيلي السابق أن الإصابات تركت آثارها السلبية على مسيرة الفريق، خاصة في بداية الموسم، لكنه يتابع حالاتهم الطبية عن قرب ويثق في تحسن الأمور مع الوقت.

المدير الرياضي الجديد أشار إلى أن «عشقه للتحديات» كان السبب الأول في قبوله هذا المنصب وسط تلك الظروف، حيث ترك عمله الخاص من أجل مساعدة ناديه القديم، في ظل حماسه للمساهمة في هذا المشروع الذي يثق بنجاحه، وقال إن النادي كان يود الاحتفاظ ببعض اللاعبين في فترة الصيف، ربما كان يقصد ديمبيلي، لكن الأمور لم تسر كما قُدّر لها بسبب رغبة البعض في الرحيل، وأشاد كثيراً بشخصية النجم الصغير، فيتور روكي، المُنتظر قدومه إلى صفوف «البارسا» وجاهزيته للتحدي الكبير، وربما تتغير الأمور بسرعة ويوجد روكي مع «البلوجرانا» في يناير المقبل، حسب رؤية تشافي ووضع النادي وقرار رابطة «الليجا»!

أخيراً، أكد ديكو أن مسألة تجديد عقد جافي «تحت السيطرة» حسب وصفه، وكذلك الوضع التعاقدي لكل من لامين يامال وبالدي، مشيراً إلى رغبة النادي في الإبقاء على فرانكي دي يونج لفترة أطول، في ظل وضع خطة لـ «مستقبل صلب» من أجل الفريق، وحول مقارنة وضعه كلاعب خبير وقت بزوغ نجم «الأسطوري» ميسي، قال ديكو إن غرفة ملابس برشلونة تتمتع دائماً بوجود صداقات ودعم من اللاعبين الأكبر سناً، المثل الأعلى للناشئين، ومن الخطأ وجود مقارنة بين ميسي ويامال، لأن كل لاعب يملك موهبته الخاصة وشخصيته المستقلة، وتشافي يُدرك ذلك ويمنح لامين فرصته لـ«النمو» بصورة طبيعية.