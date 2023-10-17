«شقيق» بيلينجهام يقترب من الريال



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «إيل ناسيونال» الإسبانية، النقاب عن أن ريال مدريد، أرسل جوني كالافات المسؤول الأول عن التعاقدات الجديدة إلى إنجلترا، من أجل مراقبة شقيق نجم الفريق، الإنجليزي جود بيلينجهام، ويدعى «جوب»، ويلعب مع منتخب «الأسود الثلاثة» تحت 19 سنة.

ومنح فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، «الضوء الأخضر» لكالافات، لكي يقوم بهذه المهمة، وبالفعل قام بمشاهدة جوب خلال مباراة منتخب بلاده أمام الجبل الأسود، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وإن كان شقيق بيلينجهام تألق فيها، وأثبت قدراته وإمكاناته، وكانت تحركاته، خلال المباراة تدل على لاعب واعد وموهوب مثل شقيقه الأكبر، ولديه الكثير من المهارات الفردية التي لاقت استحساناً كبيراً من جماهير ريال مدريد على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث شاهدوا «لقطات» من المباراة.

وذكر موقع «ياهو سبورت»، أنه إذا ما وصلت بيريز معلومات نهائية إيجابية عن جوب، من مسؤول التعاقدات، فإنه سيأتي به إلى ريال مدريد، لعله يكون على مستوى شقيقه الأكبر الذي يتألق من بداية الموسم مع الفريق الأول لـ «الريال»، وسجل 10 أهداف، وصنع 3 أهداف أخرى، في 10 مباريات لعبها، في مختلف المسابقات، مبرراً للجميع سعره المرتفع «103ملايين يورو»، وملبياً طموحات الجماهير.

وانتقل جوب من برمنجهام إلى ساندرلاند هذا الصيف، وفرض نفسه لاعباً أساسياً، وصاحب شخصية قوية داخل «غرفة الملابس»، ولعب 11 مباراة في دوري الدرجة الأولى «الشامبيونشيب»، وسجل هدفين، وصنع هدفاً لفريقه الجديد، ومن المنتظر أن يلعب أساسياً السبت المقبل في مباراة فريقه أمام ستوك سيتي.