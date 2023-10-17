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الرياضة

شرطة دبي واتحاد الريشة الطائرة يوقعان مذكرة تفاهم

شرطة دبي واتحاد الريشة الطائرة يوقعان مذكرة تفاهم
17 أكتوبر 2023 15:43


دبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مجلس الرياضيين، واتحاد الريشة الطائرة، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجال الرياضي.
ووقع الاتفاقية من طرف القيادة العامة لشرطة دبي الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة.
ويأتي توقيع المذكرة، انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الريشة الطائرة، على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي، بما يحقق الأهداف المشتركة، وتعزيز الشراكة بشكل فاعل بين الطرفين.
وثمّنت الدكتورة مريم المطروشي علاقة التعاون مع اتحاد الريشة الطائرة التي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، في المجال الرياضي، فيما أعربت نورة الجسمي عن سعادتها بتوقيع المذكرة التي تسهم في تعزيز التعاون الرياضي المشترك.
وتنص مذكرة التفاهم على تقديم شرطة دبي رسائل هادفة من خلال الرياضة، وتشجيع موظفيها على ممارسة لعبة ريشة الطائرة، والقيام بتنفيذ فعاليات رياضية مشتركة، ووضع خطط تدريبية للمدربين واللاعبين وجميع العاملين في المجال الرياضي بالتعاون مع الاتحاد.
كما تنص المذكرة على تمكين اتحاد الريشة الطائرة من الاستفادة من مرافق القيادة العامة لشرطة دبي لإقامة فعاليات مشتركة بين الجهتين لتفعيل اللعبة، ودعم المواهب الرياضية، وتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة.
وبموجب المذكرة يقوم اتحاد الريشة الطائرة، بالمشاركة في مبادرة القافلة الرياضية شريكاً دائماً، والتنسيق مع شرطة دبي في الفعاليات المشتركة، والاستفادة من مرافق شرطة دبي للفعاليات والتدريب، والمشاركة في نشر ثقافة الرياضة، والمساهمة في تأسيس أول منتخب ريشة للعنصرين الرجالي والنسائي، وتدريب العاملين في المجال الرياضي من مدربي شرطة دبي، وحصر المواهب في مجال الريشة الطائرة.

شرطة دبي
دبي
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