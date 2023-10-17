العين يعيد رسم سياسة تطوير المراحل السنية

معتز الشامي (دبي)

أعاد نادي العين رسم سياسة التعامل مع تطوير المواهب في الأكاديميات وفرق المراحل السنية بالنادي، والتي يتم الاهتمام بها وتخصيص الميزانيات اللازمة لتطويرها بالصورة الأنسب، لتعد رافداً يفيد مستقبل النادي خلال المرحلة المقبلة.

وكلف العين المدرب التونسي القدير المهدي بن عبيد بمنصب مدير أكاديمية النادي، بهدف العمل على مشروع يراعي الجوانب الاستراتيجية الخاصة بتطوير المواهب والبحث عنها وتقديمها لفرق النادي المختلفة، تمهيداً لوصولها إلى الفريق الأول، بالإضافة إلى الجوانب الاستثمارية الخاصة بقطاعات الأكاديميات للعبة الشعبية الأولى في الدولة.

وأكد المهدي بن عبيد سعادته بتولي هذا المنصب، بعد خبرات فنية وإدارية على امتداد 20 عاماً، تدرج فيها بين الإدارة الفنية والإدارية، والتحليل الفني للمباريات في بعض القنوات والمحطات الإذاعية، وانتهاء بعمله كمدير الأكاديمية بالعين.

وقال: «انتمائي للعين أمنية تحققت، وفخور بالوجود في هذا الصرح الكبير، فالمعروف دائماً أن فريق العين يكتب التاريخ ولا يزال يكتبه وسيستمر في كتابة التاريخ للكرة الإماراتية بكل تأكيد لما له من إرث كبير كبطل سابق للقارة، ومرشح فوق العادة للمنافسة بقوة على جميع الألقاب».

وتابع: «الزعيم يمتاز بقدرته على تواصل الأجيال، والحرص على التأسيس لروح الأسرة العيناوية الكبيرة التي يتشرف كل فرد بالانضمام إليها، وهذا ما نحرص عليه في تربية النشء وتقديمهم للفريق الأول مستقبلاً».

وأكمل: «هناك هدفان رئيسان لعملنا في أكاديميات العين، الأول يعد هدفاً استراتيجياً أساسياً بالنسبة لها، بالبحث عن المواهب وصقلها وتطويرها من أجل الانضمام لفرق المراحل السنية وتسجيلها مع النادي للتدرج حتى الفريق الأول، أما المستوى الثاني من العمل فهو الاستثمارات في الأكاديميات كجزء مهم يمكنه أن يحقق العوائد المادية المناسبة، وبأن يتم إقناع أولياء الأمور بقيمة انضمام أبنائهم لصرح كبير بحجم العين، كما سنسعى لتسجيل أكبر عدد من اللاعبين وهي نقطة مهمة من الناحية الاستثمارية بالتأكيد، فضلاً عن توفير الاحتكاك المناسب للاعبين من سن 6 سنوات حتى 17 سنة، حيث يتم بناء شخصية اللاعب ليندمج في صلب المجتمع، ما يعني أن النادي يعمل على مشروع رياضي، له أبعاد اجتماعية وتثقيفية تفيد المدينة والدولة عموماً».

وأضاف: «الانضمام للأكاديميات والانخراط فيها، يبعد النشء عن أضرار إدمان منصات التواصل أو الألعاب الإلكترونية التي تسبب مشاكل على المدى البعيد يؤدي لعزوف أبنائنا عن ممارسة الرياضة، لكن هدفنا في العين هو توفير بيئة جيدة للاعبين، وإبعادهم عن البيئة التي ربما تؤثر عليهم فيها بعد، وسنسعى دائماً للاستفادة من الخبرات التي كوناها في أكبر الأكاديميات العالمية التي قمت فيها بتجارب لتكوين المواهب في فرنسا وألمانيا، كما أن رسالتي للأجهزة الإدارية والفنية، بأن عليهم الالتزام والتنظيم الجيد والاحترافية وحسن السلوك والأخلاق، لاسيما في طريقة التعامل مع اللاعبين فنياً وتربوياً داخل وخارج الملعب، وطريقة الحوار مع أولياء الأمور هي نقطة مهمة جداً، لأن اسماً كبيراً مثل العين يمثل نقطة قوية للغاية تستدعي احترافية فوق العادة من جميع المنتسبين لهذا النادي كما هو الحال دائماً بالتأكيد، لأن اللاعب الذي يدخل العين يعلم أنه جاء لقلعة وصرح كبير للغاية، ويجب أن يكون الجميع على قدر هذه المسؤولية بالطبع».