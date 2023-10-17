«شرطة أبوظبي» تحصد المراكز الأولى في «الفنون القتالية»



أبوظبي (الاتحاد)

حصدت منتخبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الأول في بطولة الفنون القتالية، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي في أبوظبي، ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي موسم 2023-2024، وبمشاركة القيادات العامة للشرطة.

وحصد منتخب الرجال 8 ميداليات «4 ذهبيات و3 فضيات وواحدة برونزية»، وحصل على 89 نقطة في المجموع العام، وحصد منتخب السيدات 10 ميداليات «3 ذهبيات و5 فضيات وميداليتين برونزية»، وحصل على 79 نقطة في المجموع العام.

وأكد العميد عمران احمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، أن الإنجاز تحقق بدعم من القيادة الشرطية التي تحفز منتسبيها دائماً على الإنجازات الرياضية المتفردة، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضات القتالية في العمل الشرطي، ودورها في تهيئة عناصرها للأداء المهام الشرطية الميدانية، وتأكيداً على دور الرياضة، في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة، لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس، وتكريس مبدأ المنافسة بين جميع العاملين في الإسهام بتحقيق القفزات التطويرية.

وهنأ العميد دكتور راشد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، منتخبات شرطة أبوظبي على تحقيق التميز الرياضي، لافتاً إلى أن النتائج الإيجابية نتاج دعم القيادة الشرطية، والسياسات الرياضية التي تتبناها شرطة أبوظبي، مثل التحفيز والتفرغ الرياضي.

وأشاد بدور الطاقم الإداري والتدريبي في أول انطلاقة للموسم في جائزة سمو وزير الداخلية للتفوق الرياضي، بحصول القيادة على المركز الأول في البطولتين القتالية رجال وسيدات، بمشاركة كبيرة من القيادات الشرطية «70 مشاركاً من الرجال و23 مشاركة من السيدات».