الوحدة يجدد الثقة في موسيماني

مصطفى الديب (أبوظبي)



ثمن مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، برئاسة فارس مكتوم المزروعي، الرعاية الكريمة والدعم السخي الذي يحظى به النادي، من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، وأعرب المجلس الجديد عن تقدير ثقة سموه الغالية التي حظي بها أعضاء المجلس، وحرصه على توفير سبل الريادة والتميز، مؤكداً الالتزام برؤى النادي والخطط الاستراتيجية المعتمدة من قيادة النادي، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

‏واستعرض أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه خطط الشركة خلال موسم 2023-2024، والموازنات والبنود المالية، مشددين على ضرورة العمل وفق أسس الحوكمة، والحفاظ على الاستقرار المالي للشركة، وتحقيق النمو المستدام في المشاريع القائمة والخطط المستقبلية.

‏وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والأداء الرياضي للفريق الأول وفريق الرديف، وفرق الأكاديمية، والآليات المعمول بها وفرص التحسين، إذ أكد مجلس الإدارة على ثقته بالجهازين الإداري والفني للفريق الأول بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، واللاعبين، بتحقيق النتائج المرجوة، خلال المرحلة المقبلة، وتوفير كل سبل الدعم لهم.

وتناول اجتماع المجلس أهمية تعزيز المبادرات المجتمعية، والخدمات، والعمل على تحسين التجربة الرياضية، حيث رحب مجلس إدارة الشركة بكافة جماهير الفريق، والجمهور الرياضي في استاد آل نهيان، منوهاً إلى ضرورة الالتزام بقيم المجتمع، والتشجيع الحضاري، وتقديم الدعم اللازم للفريق وعناصره في كافة الظروف والنتائج.

‏حضر الاجتماع أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وعبدالله سالم الجنيبي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وعبدالباسط الحمادي عضو مجلس الإدارة، وسعيد مبارك البلوشي عضو مجلس الإدارة، وعبدالله جعفر السيفي عضو مجلس الإدارة، ومحمد حريز الراشدي عضو مجلس الإدارة.