«أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو» تستقطب 7 آلاف رياضي

أبوظبي (الاتحاد)

ترسّخ العاصمة أبوظبي ريادتها العالمية في الجو جيتسو، وتقود مسيرة تطوير الرياضة، حيث تحصد أصداء عالمية واسعة، بصفتها الوجهة الأبرز لعشاق رياضة النبلاء.

وتنطلق فعاليات «النسخة 15» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بين 1 و10 نوفمبر المقبل في مبادلة أرينا، والتي تمثل خير دليل على تفوق الإمارة في تنظيم واستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.

ونجحت العاصمة أبوظبي في الأعوام الأخيرة في ترسيخ مكانتها قبلة للبطولات والمنافسات القارية والعالمية، في ظل الإمكانات الهائلة التي تملكها وتكفل لها نجاح التنظيم والاستضافة، لا سيما على صعيد توفر المنشآت الرياضية والبنى التحتية التي تتميز بها عن بقية مدن العالم.

وتستقطب البطولة أكثر من 7000 رياضي ورياضية من 100 دولة حول العالم، ما يعكس النمو اللافت لرياضة الجو جيتسو على الصعيد العالمي، ويسلط الضوء على مكانة أبوظبي العالمية مركزاً رائداً لمختلف الرياضات.

ولطالما اشتهرت أبوظبي بأنها وجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى، حيث استضافت فعاليات متنوعة حظيت بإشادة عالمية، ويأتي ذلك بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، وتوفيرها لبنية تحتية رياضية متطورة تعتبر من الأفضل على مستوى العالم.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «تسهم النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في ترسيخ مكانة أبوظبي، باعتبارها العاصمة العالمية الأبرز للعبة».

وأشار إلى أن البطولة الاستثنائية، والتي أعادت رسم ملامح بطولات الجو جيتسو، تعد محطة مهمة في مسيرة تطوير الرياضة، وتعزيز الوعي بأهميتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك تجسيد التزام عاصمة الجو جيتسو بتعزيز التواصل الرياضي، والتبادل الثقافي بين الدول.

وأضاف: «نجحت أبوظبي في توفير بيئة مواتية لنمو رياضة الجو جيتسو، وتوسيع نطاق انتشارها على الصعيد العالمي، ولا سيما في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة وتمتعها ببنية تحتية رياضية عالمية المستوى.

وتشكل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو مثالاً حياً على التزامنا الراسخ بتعزيز تميزنا في المجال الرياضي، ومنح الرياضيين من مختلف أنحاء العالم منصة فريدة لاستعراض مهاراتهم».

وقال الظاهري: «يسهم تنظيم أبوظبي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في تحقيق الكثير من المكاسب المتصلة بتنشيط القطاعات الحيوية الأخرى، ومنها المساهمة في قطاع السياحة الرياضية في أبوظبي، كما يمكن للرياضيين زيارة الكثير من الأماكن السياحية التي تتنوع ما بين المعالم الثقافية والتاريخية، فضلاً عن المعالم الأخرى في أبوظبي التي تستقطب عدداً كبيراً من الزوار سنوياً».