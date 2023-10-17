«تحدي دبي للجري» ينطلق 26 نوفمبر

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل في الدورة الخامسة من «تحدي دبي للجري»، أحد أبرز وأكبر الفعاليات المجتمعية لرياضة الجري على مستوى المنطقة، مع عودته في 26 نوفمبر المقبل، برعاية «ماي دبي».

وتتيح الفعالية لجميع المشاركين والعدائين من كافة الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية التسجيل لخوض تجربة فريدة على طول شارع الشيخ زايد وسط دبي والذي يتحول سنوياً إلى مسار مفتوح للجري احتفاءً بالصحة واللياقة البدنية والمجتمع.

ومن المتوقع أن يشارك في الحدث نحو 200 ألف شخص، حيث حققت دورة العام الماضي رقماً قياسياً بمشاركة 193 ألف شخص، وسط توقعات أن تكون دورة العام 2023 هي الأكبر بالمقارنة مع الدورات السابقة.

ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسارين مختلفين، يبدأ كلاهما من شارع الشيخ زايد، أحدهما المسار العائلي في وسط المدينة بطول 5 كيلومترات الذي يعتبر مثالياً للعائلات والعدائين من جميع المستويات، حيث سينطلق المشاركون من منطقة قريبة من متحف المستقبل، ليصحبهم المسار عبر معالم دبي الشهيرة بما في ذلك أوبرا دبي، ودبي مول، وبرج خليفة، أما المسار الثاني، فهو للعدائين الأكثر خبرة، وطوله 10 كيلومترات عبر شارع الشيخ زايد، ويمتد إلى قناة دبي المائية ليعود باتجاه «مركز دبي التجاري العالمي» وينتهي في شارع المستقبل.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «يعد تحدي دبي للجري الحدث الأكثر استقطاباً للمشاركة الجماهيرية من بين جميع فعاليات تحدي دبي للياقة، حيث يحول هذا الحدث سنوياً شارع الشيخ زايد ذا الشهرة العالمية إلى أكبر مضمار للجري في العالم بمشاركة تسجل في كل عام رقماً قياسياً جديداً من حيث أعداد المشاركين وتنوع جنسياتهم وأعمارهم».

وأضاف: «هذا الحدث الرياضي المتميز يؤكد مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، ونتطلع في الدورة الخامسة من تحدي الجري هذا العام أن يكون مسك ختام مبادرات وفعاليات تحدي دبي للياقة».

ويعد «تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن «تحدي دبي للياقة»، الذي يعكس رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للمساعدة في جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم. ويُقام «تحدي دبي للياقة» من السبت 28 أكتوبر حتى الأحد 26 نوفمبر 2023، ويتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية المجانية والأنشطة وحصص اللياقة وقرى اللياقة البدنية والمراكز المجتمعية، وذلك لدعم المشاركين في التزامهم بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً لمدة 30 يوماً متتالية.