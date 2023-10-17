«الأبيض» يكسب لبنان بـ «هدفين»

معتز الشامي (دبي)

فاز منتخبنا الوطني على لبنان 2-1، في المباراة التي جرت مساء أمس، على استاد آل مكتوم، في ختام معسكره الداخلي بدبي.

سجل الهدفين كايو كانيدو في الدقيقة 25، وسلطان عادل في الدقيقة 94، بينما أحرز كريم درويش هدف لبنان في الدقيقة 33. وخرج «الأبيض» بمكاسب عدة من معسكر دبي، أبرزها منح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة، الذين قدموا أداءً جيداً، والوصول إلى درجة مطمئنة من التجانس والتفاهم، مع باقي عناصر «الأبيض».

ويأتي المعسكر ضمن خطة إعداد المنتخب للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، حيث يبدأ «الأبيض» المشوار بلقاء نيبال 16 نوفمبر، ثم يغادر إلى البحرين لمواجهة «الأحمر» 21 من الشهر نفسه.

ولعب منتخبنا الوطني، بتشكيل ضم خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه خالد الظنحاني، وخليفة الحمادي، وخالد الهاشمي، وعبدالله إدريس، وفي الوسط علي سالمين ويحيى نادر، وعلى الجبهة اليمنى كايو كانيدو، وعلى اليسار يحيى الغساني، بينما لعب طحنون الزعابي مهاجماً خلف علي مبخوت «رأس الحربة».

وقدم «الأبيض» شوطاً أول جيداً، بعدما استحوذ على مجريات اللعب، وشكل خطورة على مرمى مهدي خليل حارس لبنان، وتعددت الهجمات وصناعة فرص التسجيل، بفضل تحركات «الثلاثي» الغساني وطحنون وكايو.

ونجح «الأبيض» في فرض سيطرته على معظم فترات الشوط، بفضل الانتشار الجيد، في كافة أرجاء الملعب، فضلاً عن استعادة الكرة سريعاً، بتطبيق أسلوب الضغط العالي على المنافس، ومنعه من التقدم إلى نصف ملعب منتخبنا.

واستطاع «الأبيض» أن يتقدم في الدقيقة 25، من ضربة حرة، حولها يحيى الغساني إلى داخل المنطقة، ليرتقي لها كايو كانيدو، الذي أودعها الشباك، من دون عناء، معلناً تقدم منتخبنا بهدف ترجم أفضلية «الأبيض».

ولم يتأخر الرد اللبناني كثيراً، حيث استطاع كريم درويش، أن يعيد منتخب «الأرز» من كرة عرضية مرت من الدفاع داخل المنطقة، لتجد درويش الذي سدد كرة أرضية هزت الشباك في الدقيقة 33.

كاد طحنون أن يسجل من تسديدة، ولكنها مرت دون خطورة، لينتهي الشوط بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، دفع المدرب باولو بينتو، بكل من علي صالح بدلاً من يحيى الغساني، وتبعه مشاركة حازم محمد وسلطان عادل بدلاً من علي مبخوت وطحنون الزعابي، بهدف المزيد من النشيط الهجومي، كما خرج علي سالمين، ويحيى نادر، وشارك ماجد راشد، وعبد الله رمضان بدلاً منهما.

وتراجع «الأبيض» في محاولة لمواجهة التكتل الدفاعي في وسط الملعب الذي نفذه منتخب لبنان، والاعتماد على الكرات الطولية والعرضيات من طرفي الملعب، ولكن استبسال دفاع «الأرز»، ومن خلفه الحارس مهدي خليل الذي خرج مصاباً حال دون تسجيل أهداف.

ومع مرور الوقت تراجع منتخب لبنان للتكتل أمام مرماه، وحصل «الأبيض» على «ركنية» في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، تصدى لها عبدالله رمضان، وحولها متقنة إلى داخل المنطقة، لتجد رأس سلطان عادل، الذي أودعها الشباك، معلناً فوز «الأبيض» في «الوقت القاتل».