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الرياضة

الملاكمة يغادر إلى السعودية للمشاركة في «الألعاب العالمية»

الملاكمة يغادر إلى السعودية للمشاركة في «الألعاب العالمية»
18 أكتوبر 2023 02:43

أبوظبي (وام)

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تتوجه بعثة منتخب الملاكمة إلى السعودية اليوم، للمشاركة في دورة «الألعاب العالمية القتالية» المقررة من 20 إلى 30 أكتوبر الحالي.  يترأس البعثة محمد عبدالله بوخاطر، نائب رئيس الاتحاد، وتضم محمد الشبلي المدير الفني لاتحاد الملاكمة، وعادل العشري مساعد المدرب، بالإضافة إلى 8 لاعبين ولاعبات هم عامر الصويدر «وزن 63.5 كجم»، وحسين الكندري «وزن 71 كجم»، وسلطان النعيمي «وزن 51 كجم»، ومحمد الحفيتي «وزن +92 كجم»، وعيسى الكردي «وزن 80 كجم»، وهيا العلي «وزن 50 كجم»، ورحمة المرشدي «وزن 60 كجم»، ومنهال المخيني «وزن 60 كجم».
وأكد محمد الشبلي اكتمال الاستعدادات للمشاركة في الألعاب العالمية، بعد مراحل متدرجة من الإعداد، خلال الفترة الماضية، من خلال المشاركات الخارجية في دورة الألعاب العربية بالجزائر، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين، بالإضافة إلى التجمعات الداخلية في أبوظبي، والتدريبات المتنوعة في مدينة زايد الرياضية. 
وقال: المشاركة في البطولات الخارجية تمثل إضافة كبيرة لصقل مهارات المنتخب، وإكسابهم الخبرة الجيدة، من خلال الاحتكاك مع بقية المنتخبات، ولدينا عناصر جيدة على مستوى الذكور والإناث، لإظهار المستوى الفني اللائق، وتحقيق النتائج الإيجابية.

الملاكمة
السعودية
الألعاب العالمية
الألعاب القتالية
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