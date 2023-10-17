«الأخضر» يخسر أمام مالي بـ «ثلاثية»

بورتيماو (أ ف ب)

تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم، خسارته الودية الثالثة، منذ أن تسلم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المهام الفنية، وجاءت على يد مالي 1-3، على ملعب بورتيماو بالبرتغال.

سجل موسى دومبيا «14»، وهماري تراوري «42»، ولاسين سينايكو «71» أهداف مالي، فيما سجل هدف «الأخضر» سالم الدوسري «58». وخاضت السعودية تحت إشراف مانشيني، أربع مباريات ودية، خسرت منها ثلاثاً أمام كوستاريكا 1-3، وكوريا الجنوبية 0-1، ومالي 1-3، فيما تعادلت مع نيجيريا 2-2. ويستعد المنتخب السعودي لتصفيات مونديال 2026، حيث يواجه باكستان والأردن في نوفمبر المقبل، قبل مشاركته في كأس آسيا التي تستضيفها قطر في يناير القادم. ودانت الأفضلية خلال الشوط الأول لمالي، ومن هجمة منسقة، تمكنت من افتتاح التسجيل، عندما توغل موسى دومبيا داخل المنطقة، وسدد كرة قوية أرضية على يمين محمد العويس «14»، الذي اهتزت شباكه للمرة الثانية، عندما انطلق هماري تراوري من العمق «42».

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء «الأخضر»، ونجح في تقليص الفارق، عندما استقبل الدوسري كرة على الطرف الأيسر، توغل بها للعمق، قبل أن يسددها قوية على يسار إسماعيل دياوارا «58».

وأضاف منتخب مالي الهدف الثالث، عندما كسر لاسين سينايكو مصيدة التسلل، ولعب الكرة على يسار العويس «71».