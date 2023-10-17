اليماحي: اتحاد كلباء يطمح إلى أحد «الكأسين»

فيصل النقبي (كلباء)

أكد محمد عبيد اليماحي، رئيس شركة كلباء لكرة القدم، أن فريقه يطمح إلى حصد لقب من كأس رئيس الدولة أو مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على مركز في منطقة الوسط ضمن ترتيب «دوري أدنوك المحترفين».

وتطرق اليماحي خلال حواره مع «الاتحاد»، إلى العديد من المحاور المهمة والخاصة بالفريق والجهاز الفني والخطة المستقبلية للشركة، وكافة القضايا التي تهم النادي، وشدد على أن أهداف الشركة عديدة ومهمة، ومنها الاستدامة وتطوير الفكر الإداري، مع الحفاظ على الاستقرار الفني والإداري، والتوجه الصحيح للمجتمع المحلي في مدينة كلباء.

وحول وجود أزمة مالية عانت منها الشركة، خلال الفترة الماضية، أكد أن اتحاد كلباء من ضمن أندية الشارقة التي لا تقلق أبداً من أي مشكلة لو حدثت، لأن صاحب السمو حاكم الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي لم يقصرا في دعم الأندية، ومن ينتمي إلى أندية الشارقة محظوظ بهذا الدعم الكبير والواضح.

وأضاف: «لا توجد أي أزمات بالنادي، سواء مالية، أو أي ناحية أخرى، لأن العمل يجري وفق خطط مدروسة ومنهجية واضحة، والإدارة جاءت لتكمل عمل الإدارات السابقة، وليس لهدم العمل، وهذه الأولوية في النادي، لذلك ينصب تركيزنا التام، على كيفية تطوير العمل الإداري، ومساعدة فرق النادي في بلوغ أهدافها من كل النواحي، وعملنا الأساسي في هذا الجانب، ونلتزم تماماً بخطط المجلس والموازنات المخصصة للعمل من الجهات المختصة».

وأكد اليماحي، عدم وجود لجنة فنية بالشركة، وقال: «الشركة بها عدد من الفنيين بكرة القدم، لأنها تختص بإدارة لعبة كرة القدم، وهذه الناحية مهمة للغاية، كما أن الإداريين للفرق المختلفة جميعهم من اللاعبين السابقين أصحاب الخبرات، لذلك لا نحتاج حالياً للجنة، بالإضافة إلى أننا نعمل وفق الطرق الحديثة بإدارة كرة القدم، ونترك لأهل الاختصاص الرأي الفني، ونثق بالكوادر الفنية الموجودة حالياً بفرق النادي، ولدينا نخبة جيدة منهم، ينجحون في بلوغ أهدافنا بـ (حرفية) عالية».

وعن خلو قائمة إدارته من الأسماء الكبيرة واللاعبين السابقين المشاهير بالنادي، قال: إنه ونظراً لخبرته الكبيرة في العمل الإداري لسنوات طويلة، وجد أن منح الفرص للشباب والقيادات الجديدة الإدارية، أفضل طريقة للتواصل الحقيقي بين الأجيال، كما أن هذه الطريقة فعالة، حيث تمتاز القيادات الجديدة بمتابعة أشمل لكرة القدم الحديثة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الإدارية الجديدة، وأنه راعى أثناء التشكيل وجود كفاءات جديدة من أبناء المنطقة من اللاعبين السابقين، ومن الخبرات المتنوعة التي تزخر بها كلباء، لذلك العمل ماضٍ ومستمر لتطوير كل قطاعات الكرة، ونملك القدرات والعقول والجهد، لإنجاح الأهداف.

وأضاف: «كرة القدم الحديثة تعتمد على الإدارة الحديثة للعبة، وكذلك الجانب الفني، ولا تعتمد على الأسماء الفنية فقط، لذلك استثمرنا في الكفاءات الإدارية، واخترنا العمل على الاستلام والتسليم للأجيال بطريقة طبيعية، ولابد من تغيير الدماء، والدفع بالطاقات الشابة التي لديها الرغبة والشغف بالعمل».

وحول استمرار المدرب فرهاد مجيدي، رغم تجديد تعاقده في عهد الإدارة السابقة، قال اليماحي: إنه من المدربين الذين يملكون الشغف والرؤية الجيدة، ونعرف إمكانياته الحقيقية، لذلك فإن قرار استمراره عن قناعة تامة، وذكرت من قبل أننا لن نهدم أي عمل سابق، لأن عمل الإدارات تراكمي، ونستفيد من الاستقرار الفني الذي نعيشه، وتجديد عقود أغلب لاعبي الفريق في فترات سابقة، لذلك قمنا بالإبقاء على الوضع القائم، مع تدعيم الفريق بالعناصر القادرة من النواحي الهجومية والدفاعية، وأعتقد أن لدينا «توليفة» جيدة من اللاعبين، وهم من ضمن الأفضل في مسابقات الموسم.

وأضاف: «حتى مع بداية الموسم والنتائج السلبية لم يساورنا شك، بقدرات المدرب، وعدنا إلى نغمة الفوز، وتقديم مستويات جيدة بشهادة أغلب النقاد، ونملك فريقاً جيداً من كل النواحي، ونهدف إلى مواصلة رفد الفريق الأول بالمواهب، من أبناء النادي، في المراحل السنية».

وشدد اليماحي على أن اتحاد كلباء من الفرق المتميزة بالبدلاء، وأشار إلى أن الفريق لديه عناصر رائعة من الأساسيين والبدلاء، وكلهم قادرون على تقديم الإضافة الحقيقية، وقال: «نحن من أفضل الفرق بهذا الاتجاه، وهي حقيقة، ولدينا بدلاء جيدون بمستوى الأساسيين بكل مراكز الفريق، والدليل على ذلك أننا نملك على الدكة لاعبين دوليين، مثلوا منتخباتنا الوطنية، أمثال سلطان عادل محمد، وأحمد عامر النقبي، وغيرهم من الموهوبين».

التفاؤل بمستقبل «مشرق»

كشف اليماحي عن أن مستقبل النادي مشرق كروياً، نظراً للدعم الكبير الذي يحظى به أبناء المدينة، من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي أمر بتوفير كل ما يحتاجه أبناء النادي، من منشآت رياضية على أحدث مستوى، وإنشاء ملاعب جديدة للفرق المختلفة، مع تطوير البنية التحتية، وكل العمل يجري الآن التنسيق حوله مع مجلس الشارقة الرياضي، ودائرة الأشغال، وفي المراحل الأخيرة من عمل المخططات، وكل المنشآت تعود بالفائدة على أجيال حالية وقادمة للمدينة، ولن تكون فائدتها لإدارتنا فقط، بل حتى للإدارات المتعاقبة، وهذا يمنحنا التفاؤل الكبير بمستقبل جيد ومهم لـ «النمور» على كافة الصعد الكروية.

«الأكاديمية» تواصل التفوق بالمواطنين

أشاد اليماحي بقدرات لاعبي أكاديمية كلباء لكرة القدم، خلال منافسات الموسم، رغم قرار المجلس الرياضي، باقتصار المشاركة على المواطنين في الفئات السنية.

وأعرب عن إعجابه بالنتائج الجيدة لفرق النادي، وقال: «تحسنت نتائجنا بدرجة ملحوظة، وهذا يثبت صحة قرار منح الفرصة للمواطنين في أنديتنا، ولدينا خطة لاستثمار هذه النجاحات لتصعيد المواهب إلى الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، والعمل يتم وفق الخطة الموضوعة بعناية شديدة.

النادي والجمهور «أسرة واحدة»

نوه اليماحي إلى أهمية جماهير «النمور» في بلوغ أهداف وطموحات الشركة في المسابقات كافة، مؤكداً أن إدارته سعيدة بالحضور الجماهيري المكثف، وأثبتت جماهير «الأصفر» حبها الكبير للفريق بروح الأسرة الواحدة، وقال: «نجد كافة عناصر الأسرة بالمدرجات ونعاهدهم على الأفضل، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور خلال الفترة المقبلة».