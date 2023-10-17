«أيمن» يواجه «وسمي الخالدية» في كأس الوثبة بالسويد

عصام السيد (أبوظبي)

يستضيف مضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لسرعة لمسافة 1200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تحت مظلة النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق البالغة جائزته 113 ألف كرونا سويدية، 7 من نخبة الخيول، أبرزها صاحب التصنيف الأعلى «وسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف جانسيوسز كوزلاوسكي، وقيادة أندرياس جرابيرج، وهو صاحب التصنيف البالغ 81، وفاز بثمانية سباقات، من أصل 16 مشاركة، حل خلالها خمس مرات في المركز الثاني.

وينافس أيضاً الجواد القوي «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون، وقيادة الفارسة أولريكا هولمكويست، الذي حقق الفوز 14 مرة من إجمالي 56 مشاركة، ويبلغ تصنيفه 81 رطلاً، ويواجه التحدي مع المرشح الأول. وهناك «ديجلانو» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، بقيادة الفارسة ريبيكا ستيل جلوفز، الفائز 9 مرات من إجمالي 47 مشاركة، و«هاسارد دو فاوست» للمالكة والمدربة كاميلا نلسون، بقيادة الفارس جاكوب جوهانسون، ويبلغ تصنيفه 70 رطلاً. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة. وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم.