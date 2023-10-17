أبوظبي تفتح أبواب المجد أمام نجوم «مونديال الجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف نادي أبوظبي للجولف، ابتداءً من اليوم، ولمدة أسبوعين منافسات الجولف الأقوى في العالم، مع انطلاق بطولة العالم لفرق الهواة للرجال في نسختها الـ33 لكأس أيزنهاور، التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويستضيف اتحاد الجولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور» في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي بالفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.

تتنافس فرق 36 دولة من جميع أنحاء العالم في هذا الحدث المرموق، وتهدف إيطاليا إلى أن تصبح أول فريق ينجح بالدفاع عن اللقب في بطولة العالم منذ أن فعلت الولايات المتحدة الأميركية ذلك في عامي 2012 و2014، وهي التي تشارك مرة أخرى بتشكيلة أميركية قوية مع الثلاثي المكون من نيك دونلاب، ديفيد فورد وجوردون سارجنت، وجمعيهم تواجدوا في الفريق المتوج بكأس أمريكا واكر 2023 الذي هزم منتخب بريطانيا وإيرلندا الشهر الماضي في الملعب القديم في سانت أندروز.

فاز دونلاب بلقب البطولة الأميركية المفتوحة للهواة بنسختها الـ123 في تشيري هيلز كاونتري كلوب في أغسطس الماضي، لينضم إلى تايجر وودز باعتباره الوحيد الذي فاز بألقاب بطولة الولايات المتحدة للناشئين والهواة. أما سارجنت، فكان أحد أبرز اللاعبين في البطولة الأميركية للهواة 2023 في نادي لوس أنجلوس كاونتري كلوب، وحصل على ميدالية مارك إتش ماكورماك الفخرية في أغسطس كأفضل لاعب على صعيد الهواة في العالم.

ومع ذلك، فإن أفضل اللاعبين الهواة على صعيد التصنيف العالمي سيتواجد في البطولة التي تقام سنتين، هو الجنوب أفريقي كريستو لامبريكت، الذي فاز ببطولة الهواة لعام 2023 في هيلسايد، وكان أفضل اللاعبين الهواة في البطولة المفتوحة في نادي رويال ليفربول في نفس العام.

وسينضم إليه في أبوظبي، زميلاه ألتين فان دير ميروي وكريستيان ماس، الذي كان الوصيف في بطولة الهواة الغربية 2023، وفاز ببطولة إنجلترا ستروك المفتوحة 2022 (كأس برابازون) بفارق خمس ضربات عن الوصيف، لصبح سادس لاعب جنوب أفريقي يتوج باللقب.

وسيقود أحمد سكيك الفريق الإماراتي، وهو الذي يشارك للمرة الرابعة على التوالي في بطولة العالم لفرق الهواة مع الإمارات.

شارك سكيك، أفضل لاعب جولف هاوٍ في الإمارات، في بطولة أبوظبي ضمن جولة دي بي ورلد ثلاث مرات، والتي أُقيمت سابقاً في نادي أبوظبي للجولف، وهو بطل كأس رئيس الدولة ثلاث مرات.

ويكمل ريان أحمد وتوماس نيسبيت الثلاثي الإماراتي، حيث فاز الأخير باللقب مرتين في بطولة نادي أبوظبي للجولف.

وقال اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف: «لقد بذلت اللجنة المنظمة الدولية للبطولة جنباً إلى جنب مع اللجنة المنظمة المحلية جهوداً حثيثة على مدى الأشهر الـ12 الماضية لضمان استعداد دولة الإمارات بشكل كامل لتصبح أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف بطولة العالم المرموقة لفرق الهواة، وتحت رعاية معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، نتطلع في أبوظبي واتحاد الإمارات للجولف إلى استضافة أفضل لاعبي الجولف الهواة في العالم هنا في نادي أبوظبي للجولف خلال الأسبوعين المقبلين».

وأضاف: «أود أن أشكر شركاءنا في مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على دعمهما ومساهمتهما في جعل هذه البطولة ممكنة».

وختم: «أخيراً أود أن أشكر الهيئات الإدارية للجولف، والاتحاد الدولي للجولف ومنظمة النادي القديم والاتحاد الأميركي للجولف على ثقتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة هذه البطولة المرموقة، ومهمتنا هي مواصلة تطوير رياضة الجولف في الشرق الأوسط».

من جانبه، قال أنتوني سكانلون، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للجولف: «تحمل بطولة العالم لفرق الهواة تاريخاً تنافسياً غنياً، وتمنح اللاعبين من جميع أنحاء العالم الفرصة للانضمام معاً للاحتفال بهذه اللعبة التي نحبها جميعاً».

وأضاف: «نيابة عن الاتحاد الدولي للجولف والاتحاد الأميركي للجولف ومنظمة النادي القديم، نشكر اتحاد الإمارات للجولف ومجلس أبوظبي الراضي على جهودهما المتميزة في استضافة أول نسخة لهذه البطولة في الشرق الأوسط ونتطلع إلى التأثير والتطور في المستقبل وتعزيز فرص ممارسة رياضة الجولف في الإمارات، ونحن نعلم أن أبوظبي ستوفر منصة رائعة وملهمة لأفضل اللاعبين الهواة في العالم خلال الأسبوعين المقبلين».

وتنطلق منافسات البطولة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت أبوظبي، حيث سينطلق سكيك قائد المنتخب الإماراتي رفقة الفنلندي ماركوس لووما وديفيد أم من زيمبابوي عند الحفرة العاشرة، وخوان ريكاردو دافيا (جواتيمالا) وباستيان أمات (فرنسا)/ وكالوم سكوت (اسكلتندا) من الحفرة العاشرة.