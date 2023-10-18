مبابي وجريزمان.. «الفارق هدف»!

ليل (أ ف ب)



سجل كيليان مبابي هدفه الـ 43 بقميص «الديوك»، والمدافع بنجامان بافار «ثنائية»، فقادا منتخب فرنسا إلى الفوز على ضيفه الأسكتلندي 4-1 ودياً، على ملعب «بيار-موروا» في فيلنوف داسك.

وكان منتخب «الديوك» حجز مقعده إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، بفوزه على هولندا 2-1، بفضل «ثنائية» من مبابي الذي دفع به المدرب ديدييه ديشامب أساسياً مع أنطوان جريزمان أمام أسكتلندا.

وواصل الفرنسيون عروضهم النارية والمثالية في التصفيات، بـ «العلامة الكاملة» في ست مباريات، ورفعوا رصيدهم إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بفارق 6 نقاط عن هولندا واليونان توالياً.

وبدورها، التحقت أسكتلندا بالمنتخبات المتأهلة، جراء فوز إسبانيا على النرويج 1-0 في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى.

وكما كان متوقعاً، أجرى ديشامب 4 تغييرات مقارنة بالمباراة الأخيرة، حيث زج بالرباعي المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو «37 عاماً» الذي فضّله على راندال كولو مواني، وعثمان ديمبلي وإدواردو كامافينجا وبافار.

وبخلاف كامافينجا الذي ارتكب خطأ فادحاً، تسبب بافتتاح أسكتلندا التسجيل بأول الأهداف الدولية للاعب برايتون بيلي جيلمور «11»، كان بافار عند حسن ظن مدربه بإدراكه التعادل، بداية عبر رأسية «16»، قبل أن يمنح التقدم لمنتخب «الديوك» بسيناريو مشابه «25» في خامس أهدافه الدولية.

وبات بافار أول مدافع يسجل هدفين مع منتخب بلاده منذ مامادو ساكو أمام أوكرانيا في نوفمبر 2013، حسب «أوبتا» للإحصاءات.

وأضاف مبابي الهدف الثالث من ضربة جزاء، بعد خطأ من ليام كوبر على جيرو داخل المنطقة المحرمة، انبرى لها مهاجم باريس سان جيرمان بنجاح «40»، مسجلاً هدفه الـ 43 في 73 مباراة دولية.

وكان مبابي، بفضل «ثنائيته» في مرمى هولندا، انفرد بالمركز الرابع على قائمة أفضل هدّافي فرنسا عبر التاريخ برصيد 42 هدفاً، متفوقاً على ميشل بلاتيني «41»، وخلف جريزمان «44»، وتييري هنري «51»، وجيرو «54».

واختتمت فرنسا مهرجانها التهديفي مع كينجسلي كومان، بديل ديمبلي، بعد تسديدة من جريزمان اصطدمت بالقائم، وتابعها لاعب بايرن ميونيخ الألماني في الشباك «70»، رافعاً أهدافه الدولية إلى ستة.