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الرياضة

«الماكينات» يفلت من «الفخ المكسيكي»

«الماكينات» يفلت من «الفخ المكسيكي»
18 أكتوبر 2023 10:10

 
فيلادلفيا (أ ف ب) 

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عوّض المنتخب الألماني مستضيف كأس أوروبا 2024 لكرة القدم تأخره، ليتعادل أمام المكسيك 2-2 في مباراة دولية ودية في مدينة فيلادلفيا الأميركية.
سجّل هدفي المكسيك كل من أورييل أنتونا «37» وإريك سانشيز «47»، مقابل أنتونيو روديجر «25»، والبديل نيكلاس فولكروج «51» ل «الماكينات».
دخل المنتخب الألماني إلى مباراته الثانية في جولته الأميركية واثقاً، بعد فوزه على الولايات المتحدة 3-1، وهو كان الأول للمدرب يوليان ناجلسمان على رأس المنتخب، بعد تعيينه خلفاً لهانزي فليك الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي، إثر خسارة قاسية أمام اليابان 1-4.
وبدا أنّ أبطال العالم أربع مرات في «جهوزية تامة» لمواصلة استعادة التوازن، حيث افتتح مدافع ريال مدريد الإسباني، رودريجر، التسجيل وذلك من رأسية، إثر ركنية مدافع أونيون برلين روبن جوزنس «25».
ردّ المكسيكيون جيداً، وكادوا يحصلون على ضربة جزاء بعدما تعرّض سانتياغو خيمينيس للعرقلة داخل المنطقة، إلا أن الحكم تجاهل الأمر «27»، قبل أن يقترب الأخير مجدداً من معادلة النتيجة، لكنّ تسديدته القريبة ارتدت من العارضة، بعدما انفرد بالحارس مارك-أندريه تير شتيجن «33».
وظنّت بطلة العالم أربع مرات أنها انتزعت التقدم بهدفين في الدقيقة 37 عن طريق المهاجم المخضرم توماس مولر، إلا أن هدفه ألغي بداعي التسلل.
وعادلت المكسيك النتيجة من هجمة مرتدة سريعة عن طريق أنتونا، إثر تمريرة عرضية من هيرفينج لوسانو، قبل أن يمنحه سانشيز التقدم بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني «47».
وأنقذ «البديل» فولكروج، ناجلسمان، من تلقي الخسارة الأولى بعدما سجّل من مسافة قريبة هدف التعادل «51».

ألمانيا
المكسيك
جوليان ناجلسمان
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