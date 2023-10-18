جوتي يختار «رجل المرحلة» في «الريال»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يعرف ريال مدريد جيداً، أنه بحاجة إلى مدرب جديد، إذا ما رحل الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى البرازيل لقيادة «السامبا»، قبل انطلاق «كوبا أميركا» في يونيو المقبل، وحتى لا يعيش «الملكي» أياماً من دون مدير فني، فإن الحديث عن «البديل»، ترتفع نبرته في الآونة الأخيرة.

وتنشغل إدارة النادي بإعداد قائمة من المدربين للاختيار فيما بينها «الأصلح» في هذا التوقيت، وتعددت الأسماء، بدءاً من الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لباير ليفركوزين الألماني، والفرنسي زين الدين زيدان الذي لا يعمل، منذ أن ترك «الريال» في فترة ولايته الثانية، والإسباني راؤول نجم الفريق وهدافه السابق، والذي يدرب حالياً ريال مدريد «ب» في أكاديمية «لوكاستيا»، والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لروما الإيطالي، والذي سبق له أيضاً تدريب ريال مدريد، وربما يقترح فلورنتينو بيريز رئيس النادي أسماء أخرى.

غير أن الإسباني «المخضرم» جوتي الذي لعب لـ «الريال» 15عاماً من 1995 إلى 2010، لا يريد لناديه إلا الأفضل، ولهذا فإنه يرجح كفة زميله السابق في الفريق الفرنسي زين الدين زيدان.

وفي حديث لبرنامج «التشيرينجيتو»، طالب جوتي نجم وسط إسبانيا السابق «14مباراة دولية وهدفان»، بضرورة عودة زين الدين زيدان، لأنه يراه الأفضل و«رجل المرحلة».

وقال جوتي: إذا كنا نريد البطولات والألقاب، فإن «زيزو» أفضل «كوتش» قاد «الريال» خلال هذه السنوات الأخيرة، ويعرف جيداً النادي، ويرتبط بعلاقة صداقة قوية مع رئيسه بيريز، كما يعرف كيف تُدار الأمور في «البيت الأبيض»، والأهم من ذلك أنه من نوعية المدربين الذين يحبهم رئيس النادي، مثله في ذلك مثل أنشيلوتي وتشابي ألونسو.

تصريحات جوتي عن زيدان، لم تعجب قطاعاً من جماهير النادي، إذ أن البعض يقول إن زيدان لم يكن مقنعاً بالقدر الكافي، خلال فترة ولايته الثانية، وإنه إذا جاء مديراً فنياً، يكون «خياراً سلطوياً» وليس «فنياً» لأن رئيس النادي يريد أن يستخدمه في التأثير على النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، من أجل المجيء إلى «السانتياجو برنابيو» في الصيف المقبل.