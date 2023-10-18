«المواي تاي» يخوض تحدي «الألعاب القتالية»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب العالمية القتالية «الرياض 2023»، التي تحتضنها السعودية الشقيقة في جامعة الملك سعود من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وتنطلق البطولة بحفل الافتتاح يوم الخميس، ثم انطلاق المنافسات على مدار 10 أيام، حيث تجمع «وورلد كومبات جيمز» في الأجندة 16 مسابقة رياضية قتالية، هي الأيكيدو، الملاكمة، الجودو، الجو جيتسو، الكاراتيه، الكندو، الملاكمة، الركل، المواي تاي، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو، المبارزة.

وتشهد منافسات الدورة العالمية مشاركة 2500 رياضي وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وسط مشاركة نخبة اللاعبين في الألعاب القتالية حول العالم.

وكشف اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن قائمة منتخبنا الوطني المشارك في منافسات دورة الألعاب القتالية في الرياض، وتضم إلياس حبيب علي «ذهبية بطولة العالم مرتين»، ويشارك في منافسات وزن 81 كجم، إلى جانب محمد مرضي «ذهبية بطولة العالم تحت 23 سنة»، والذي يشارك في منافسات وزن 67 كجم، محمد التويزي في وزن 57 كجم «ذهبية البطولة العربية».

ويتطلع نجوم منتخبنا الوطني إلى مواصلة النتائج الإيجابية لـ «مواي تاي» الإمارات في المحافل العالمية، وفقاً لخطط وبرامج اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج الذي يحرص على تقديم وتسخير جميع أسباب النجاح للمنتخبات الوطنية، لدى مشاركاتهم في الاستحقاقات الدولية، إيماناً بدور وأهمية التحضيرات المبكرة في إعداد وتجهيز اللاعبين للمنافسات الخارجية.

ويواصل أبطال منتخبنا الوطني تحضيراتهم اليومية، ضمن المعسكر التدريبي الخارجي المقام في تايلاند، وذلك تحت إشراف عمر النعيمي المدير الفني في اتحاد اللعبة، تمهيداً للمشاركة في دورة الألعاب العالمية القتالية التي تمثل أكبر مهرجان دولي متعدد الرياضات، يجمع بين المسابقات الرياضية والفنون القتالية والاستعراضية، بجانب المؤتمرات التعليمية، ويستضيفها كبار خبراء الفنون القتالية.

الجدير بالذكر أن دورة الألعاب العالمية للألعاب القتالية «الرياض 2023» تحظى باهتمام كبير من مجتمع الألعاب القتالية، وتعود البطولة للحياة مرة أخرى عبر بوابة السعودية الشقيقة، بعد 10 أعوام من التوقف، حيث سبق أن أقيمت في نسختيها السابقتين، الأولى في بكين عام 2010، والنسخة الثانية في سان بطرسبورج بروسيا عام 2013.



من جهته، قال طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «تمثل مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب العالمية القتالية التي تقام في الرياض، محطة مهمة وإضافة عالمية جديدة في مسيرة مشاركات المنتخبات الوطنية للمواي تاي على الصعيد الدولي».

وأضاف: «نفخر بالمشاركة للمرة الأولى في الحدث الاستثنائي والمهرجان العالمي الكبير، الذي يجمع نخبة أبطال الفنون القتالية في العالم».

وأشار إلى أن الاتحاد، برئاسة عبدالله النيادي، حريص على تسجيل المشاركة الناجحة في كافة المحافل الدولية، انطلاقاً من النهج الوطني للاتحاد واهتمامه الكبير بتحقيق التمثيل المشرف لرياضة مواي تاي الإمارات في كبرى المحافل.

وقال: «يسعى منتخبنا الوطني بلاعبيه المشاركين، لمواصلة الحضور المتميز، والمشاركة الإيجابية، وتقديم الصورة المعهودة من قبلهم في المنافسات الكبيرة، لاسيما بعد بطولة العالم في تركيا، ومن قبلها في تايلاند»، موضحاً أن لاعبي المنتخب يتمتعون بخبرات متميزة وإمكانيات عالية، وباتوا على قدر التحدي، ومنافسة أفضل لاعبي العالم، مبيناً أن البرنامج التدريبي وأجواء المعسكر إيجابية ومسار التحضيرات للمهرجان العالمي يتجه نحو أتم الجاهزية.

وأضاف: «نشيد بجهود السعودية الشقيقة في استضافة الحدث الأكبر عالمياً»، وأن تنظيم دورة الألعاب العالمية القتالية بحجم المشاركة الكبيرة يعكس القدرات والإمكانيات التنظيمية الكبيرة للإخوة في السعودية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في هذه المناسبة العالمية».