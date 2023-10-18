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الرياضة

«السامبا».. سقوط وإصابة!

«السامبا».. سقوط وإصابة!
18 أكتوبر 2023 10:16

 
مونتيفيديو (أ ف ب) 

سجّل ليونيل ميسي هدفين، وقاد الأرجنتين إلى فوزها الرابع توالياً في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى «مونديال 2026» في كرة القدم، على حساب مضيفتها بيرو 2-0، فيما مُنيت البرازيل بخسارتها الأولى على أرض أوروجواي بهدفين في ليلة إصابة نجمها نيمار.
ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، رصيده الدولي مع بطلة العالم إلى 106 أهداف، بعدما هزّ الشباك مرتين في الدقيقتين 32 و56 على استاد ناسيونال في العاصمة ليما.

 

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ويحلّق «ألبي سيليستي» في صدارة ترتيب المجموعة الموحّدة، مع 12 نقطة، مقابل 7 لأوروجواي التي أصبحت ثانية بفارق الأهداف عن البرازيل وفنزويلا التي تابعت مشوارها الجيد بفوز كبير على ضيفتها تشيلي 3-0.
وخلافاً للأرجنتين التي تعيش فترة متميزة، بعد تتويجها بلقب «مونديال 2022»، عاشت البرازيل كابوساً في أوروجواي التي هزمتها للمرة الأولى في 22 سنة.
وما زاد الطين بلّة لبطلة العالم خمس مرات، خروج مهاجمها نيمار، المنتقل مطلع الموسم لنادي الهلال السعودي بصفقة ضخمة، مصاباً بركبته قبل انتهاء الشوط الأول.
وافتتح مهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونييز التسجيل قبل الاستراحة بكرة رأسية «42» على ملعب سنتيناريو، ثم صنع نونييس الثاني لنيكولاس دي لا كروس الذي هزّ شباك الحارس إيدرسون «77».

البرازيل
نيمار
الأرجنتين
ليونيل ميسي
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