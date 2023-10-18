ساوثجيت: بيلينجهام «لا يُصدق»



لندن (رويترز)



أشاد جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا بلاعب الوسط جود بيلينجهام، ووصف أداء النجم الشاب بأنه «لا يصدق»، بعد أن قاد فريقه للفوز 3-1 على إيطاليا في ويمبلي، والتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.

ولم يتمكن اللاعب «20 عاماً» من هز الشباك، لكن تأثيره كان هائلاً.

وقال ساوثجيت للصحفيين: «أنا سعيد حقاً بالطريقة التي سيطرنا بها على المباراة، ومع جود، عقليته لا تصدق بالنسبة لعمره، أن يكون له مثل هذا التأثير في مثل عمره، وإظهار هذا النضج الكبير مع هذا القدر من التواضع، نحن محظوظون جداً بوجوده معنا».

كما أحدث بيلينجهام تأثيراً كبيراً في ريال مدريد منذ انضمامه من بروسيا دورتموند هذا العام، حيث سجل 10 أهداف في أول 10 مباريات له.

وقال بعد المباراة إن مستواه تحسن بنسبة مئة في المئة بعد الانتقال إلى ريال مدريد.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «عندما تكون يومياً بين هذه الكوكبة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية والعقلية الانتصارية، فإنك تنتقل لمستويات أخرى رائعة ذهنياً وبدنياً وفنياً».

وقال ساوثجيت إن اللاعب الشاب كان نقطة انطلاق جيدة لمنتخب إنجلترا.

وأوضح: «الطريقة التي يتصرف بها والطريقة التي يلعب بها على أرض الملعب تظهر ذلك، يملك هذه المهارات والجودة العالية منذ دخوله المنتخب، بالإضافة إلى القوة في لعبه، يمنحنا حلولاً عندما نكون في مواقف صعبة، وأعتقد أن اللعب بهذه الثقة الكبيرة وطريقة التفاعل مع الجماهير سمات نادرة في لاعب صغير جداً».

وبينما تألق بيلينجهام، أوضح ساوثجيت أن قائد فريقه هاري كين الذي سجل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، لعب دوراً حاسما أيضاً.

وقال في ليلة أصبح فيها كين أفضل هداف لإنجلترا على الإطلاق في ويمبلي برصيد 24 هدفاً: «هناك خطر في أن نعتبر الأهداف أمراً مفروغاً منه، ولكن طريقة لعبه الشاملة وقدرته على التعامل بدنياً مع لاعبي قلب الدفاع، ورؤيته الثاقبة للملعب وتمريراته تجعله لاعباً من نوعية أخرى، حيث إننا في بعض الأحيان لا نقدر النجوم بالشكل الكافي، لمجرد أنهم يلعبون منذ وقت طويل مع الفريق».

وقال ساوثجيت إن انتقال كين في صفقة كبيرة من توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونيخ منح دفعة جديدة للاعب، وأضاف ساوثجيت: «اللاعبون الكبار قدوة رائعة للصغار».