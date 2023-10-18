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الرياضة

ميسي يحطم الصداقة!

ميسي يحطم الصداقة!
18 أكتوبر 2023 12:10

 
ليما (رويترز) 

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أصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي لتصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم لكرة القدم، بعد أن سجل هدفي الأرجنتين في الفوز 2-صفر على بيرو في ليما.
وشارك ميسي، الذي انضم للتشكيلة رغم غيابه في الأسابيع القليلة الماضية، بسبب مشكلة عضلية، بديلاً في الفوز 1-صفر على باراجواي يوم الخميس الماضي، لكنه كان موجوداً في الملعب منذ بداية المباراة في ليما.
ووضع اللاعب «36 عاماً» بطلة العالم في المقدمة في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة، بعد تمريرة حاسمة من نيكولاس جونزاليس، وجعل النتيجة 2-صفر، بعدها بعشر دقائق عقب تمريرة من إنزو فرنانديز، وحُرم ميسي من تسجيل الثلاثية في الشوط الثاني، بعد أن تم إلغاء هدف بسبب التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
ورفع ميسي رصيده إلى 31 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات أميركا الجنوبية، محطماً رقم لويس سواريز لاعب أوروجواي زميله السابق في برشلونة الإسباني.
وقال ميسي: «هذا الفريق لا يصدق، في كل مرة يلعب فيها يكون قريباً جداً من أن يكون الأفضل في التاريخ».
وأضاف: «على مستوى اللعبة، أعتقد أننا تطورنا، بعد الفوز بكأس العالم، أصبحنا أكثر ثقة وثباتاً وانسجاماً، نأمل في مواصلة التطور».
من جهته، قال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين إن لاعبيه ينسجمون كثيراً مع ميسي الذي يخطط للاعتزال قبل كأس العالم 2026.
وأضاف: «الفريق يفهم ميسي منذ فترة طويلة، وهذا يفيده ويشعره بالراحة، وآمل أن يلعب قدر استطاعته لأن الجميع سعداء برؤيته على أرض الملعب».

الأرجنتين
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منتخب الأرجنتين
بيرو
ليونيل ميسي
لويس سواريز
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