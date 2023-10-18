«الفرسان» و«الملك».. لقاء «العيار الثقيل» في كأس اليد



رضا سليم (دبي)



يشهد نصف نهائي كأس الإمارات لكرة اليد، مواجهة من «العيار الثقيل» بين «الغريمين» شباب الأهلي متصدر المجموعة الأولى، في الدور الأول، والشارقة وصيف المجموعة الثانية، في نهائي مبكر بالبطولة، فيما يلتقي مليحة متصدر المجموعة الثانية، مع الجزيرة وصيف المجموعة الأولى، يوم السبت المقبل، وتحدد لجنة المسابقات الصالات المحايدة التي تقام عليها كل مباراة.

وتعد المباراة بين «الفرسان» و«الملك» هي الثانية هذا الموسم، بعدما التقى الفريقان في كأس السوبر الذي حسمه الشارقة لمصلحته، وهو الصدام الذي تكرر كثيراً في المواسم الماضية، وحسمه «الملك» لمصلحته، وسيطر على الألقاب كافة في المواسم الأخيرة، وبدأ الموسم بحصد كأس السوبر وكأس الاتحاد.

وفجر مليحة مفاجأة من «العيار الثقيل»، بفوزه على الشارقة 25-23، في المباراة التي جرت بصالة «الملك»، ليعتلي مليحة قمة المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، متساوياً مع الشارقة، إلا أن فارق المواجهات لمصلحة مليحة المتصدر، وليس بفارق الأهداف التي يتفوق به الشارقة، فيما تعادل دبا الحصن والعين 26-26، ليودعا البطولة بعد احتلال المركزين الثالث والرابع.

ونجح شباب الأهلي في مواصلة انتصاراته، وتصدر المجموعة الأولى بـ «العلامة الكاملة»، بفوزه على النصر 28-16، فيما انتزع الجزيرة بطاقة التأهل الثانية في المجموعة، بالفوز على الوصل 28-26، في المباراة التي جرت بصالة «الإمبراطور»، ليتصدر «الفرسان» القمة برصيد 9 نقاط، يليه «فخر أبوظبي» بـ 7 نقاط، والوصل الثالث برصيد 5 نقاط، والنصر الرابع «3 نقاط».

من ناحية أخرى، يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد مع الصين يوم الخميس، في مباراته الثانية بالمجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي تقام بالدوحة إلى 28 أكتوبر الجاري، على أن يحصل المنتخب على راحة الجمعة، ويلتقي قطر يوم السبت، والسعودية الأحد المقبل، ويختتم مبارياته بالدور الأول بمواجهة الهند يوم الثلاثاء المقبل.

يترأس المحاضر الدولي صالح عاشور، رئيس لجنة التحكيم والقوانين بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، عضو لجنة التحكيم والقوانين بالاتحاد الدولي، اللجنة الفنية بالتصفيات الآسيوية، كما يشارك الحكم القاري محمد ناصر عضو لجنة الخبرات بالاتحاد الآسيوي في مراقبة المباريات.