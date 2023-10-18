27 مباراة تدشن «أبوظبي ماسترز للريشة»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت بطولة أبوظبي ماسترز الدولية للريشة الطائرة، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الريشة الطائرة، بتنظيم شركة 316 للخدمات الرياضية، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وأقيمت على أرض المعارض «أدنيك» 27 مباراة في اليوم الأول، شارك فيها 54 لاعباً ولاعبة، ومثل منتخبنا منصور يوسف المزروعي، ومحمد خلفان المزروعي، وخليفة سعيد المزروعي، ومحمد سالم المزروعي، ومحمد منور، وغدير الطاهري، وفرح الحاجي.

وحرص المنظمون بالتعاون مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب، على إثارة الشغف والحماس لدى الجمهور، بتخصيص ملاعب مفتوحة مع التجهيزات الرياضية، وعدد من الأنشطة والفعاليات المجانية لممارسة لعبة الريشة الطائرة على هامش البطولة.

وقال ناصر المري، الأمين العام للاتحاد: ضمن استراتيجيتنا في الاتحاد، استضافة وتنظيم البطولات الدولية، ونجحنا خلال هذا العام في تنظيم واستضافة عدد من البطولات الآسيوية، وبدأنا التخطيط لاستضافة «أبوظبي ماسترز» الدولية للريشة الطائرة، منذ نهاية العام الماضي، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، ونسعد الآن بمشاهدة نخبة من أفضل 50 لاعباً في العالم، وندعو الجمهور وعشاق رياضة الريشة الطائرة، ليكونوا جزءاً من الحدث العالمي والاستمتاع بالأنشطة والفعاليات».