«الجودو» يعتمد قائمة منتخب الكاتا لبطولة أبوظبي العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، قائمة منتخبنا المشارك في بطولة العالم للكاتا، المقامة ضمن فعاليات بطولات أبوظبي العالمية للجودو، التي تنطلق اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

تقام البطولة بمشاركة 1730 لاعباً ولاعبه من 105 دول، ويرأس بعثة منتخب الكاتا المشارك في البطولة محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد للاتحاد، بجانب الجهاز الفني المكون من الدكتور سلام خطاب، والمدرب أشرف حسين، واللاعبين محمد الشعالي وعلي عبد السلام المري، والإداري شعبان السيد مدير الاتحاد الفني.

وتشهد بطولة الكاتا العالمية التي ينظمها اتحاد الجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، المقامة بصالة جامعة السوربون بمنطقة الريم في أبوظبي في يومي 28 و29 أكتوبر الحالي ضمن بطولات أبوظبي العالمية، مشاركة 282 لاعباً ولاعبه من 33 دولة قبل إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة المنظمة العليا، على توجيه الشكر إلى إدارة جامعة السوربون في أبوظبي على التعاون المستمر في مختلف المجالات الرياضية والخدمية، متمنياً التوفيق للمنتخبات المشاركة ولمنتخب الإمارات للكاتا من خلال أول مشاركة دولية له، بهدف تحقيق المزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرات أمام مدارس دولية مختلفة في هذا المجال.