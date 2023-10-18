راموس يواجه الريال للمرة الأولى منذ الرحيل!

مراد المصري (دبي)

يخوض سيرجيو راموس وريال مدريد مواجهة خاصة للغاية يوم السبت المقبل، عندما يتوجه «الميرينجي» إلى إشبيلية للقاء الفريق الأندلسي في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، باعتبارها المرة الأولى التي سيواجه فيها راموس فريقه السابق منذ مغادرته نادي العاصمة في عام 2021.

راموس، الذي ولد ونشأ في مقاطعة إشبيلية، خطا خطواته الكروية الأولى في فريق مسقط رأسه كاماس إس في، قبل الانضمام إلى أكاديمية نادي إشبيلية، حيث تدرج بالصعود في صفوف فريق النادي، جنباً إلى جنب مع قائد فريق خيسوس نافاس، ونجح المدافع في ترسيخ موقعه تدريجياً في التشكيلة الأساسية للفريق الأول.

لفت أداء اللاعب في الخط الخلفي انتباه العديد من الأندية، من بينها ريال مدريد، حتى أن البلانكوس، أرسل مدير كرة القدم في ذلك الوقت، أريجو ساكي، لمراقبة راموس في ملعب رامون سانشيز بيزخوان خلال موسم 2004-2005، ولم يعلموا أن راموس سيكون الرجل الذي سينهي آمالهم في حصد اللقب بهدف استثنائي في التعادل 2-2 بين الفريقين في مايو 2005، بعدما سجل النجم الصاعد هدفاً من تسديدة قوية من مسافة بعيدة بعد ركلة حرة غير مباشرة ليفتتح التسجيل لإشبيلية قبل الانضمام إلى ريال مدريد في صيف 2005.

انتقل راموس إلى ريال مدريد عندما كان عمره 19 عاماً فقط، لكنه وصل بثقة وكان سعيداً أن يرث القميص رقم 4 الشهير، الذي كان يخص فرناندو هييرو قبله، وفاز الإسباني بما يصل إلى 22 لقباً في ملعب سانتياغو برنابيو، وحطم سلسلة من الأرقام القياسية، وحصل على شارة الكابتن وأصبح رابع أكثر لاعب خوضاً للمباريات المباريات في تاريخ النادي.

انفصل راموس عن ريال مدريد في صيف 2021، عندما انضم إلى باريس سان جيرمان، وفي موسمه الأول في النادي الفرنسي، تواجه الريال وباريس في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، لكن راموس غاب عن مباراتي الذهاب والإياب بسبب الإصابة، مما يعني أنه لم يواجه ريال مدريد سوى مرتين في مسيرته، كلتاهما عندما كان لاعباً في إشبيلية في موسم 2004-2005، حيث احتفل بالفوز 1-0 في البرنابيو، وساعد في تحقيق التعادل 2-2 المذكور أعلاه على أرضه.

وبعد العودة إلى ملعب رامون سانشيز- بيزخوان هذا الصيف، بعد عامين في باريس، يعتبر يوم السبت مناسبة خاصة إضافية لقلب الدفاع المتمرس الذي شارك في 35 مواجهة بين إشبيلية وريال مدريد، اثنان منها مع الفريق الأندلسي، و33 مع فريق العاصمة، وسجل 8 أهداف إجمالاً في هذه المباريات.

سيكون هذا أول ظهور له في هذه المواجهة مع إشبيلية منذ عام 2005، أي منذ أكثر من 18 عاماً، وستكون لحظة خاصة للإسباني وعائلته، ولكن أيضاً لمشجعي ريال مدريد بلقاء قائدهم السابق.