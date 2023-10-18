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اتحاد السلة يُعلن تعديل جدول الدوري

اتحاد السلة يُعلن تعديل جدول الدوري
18 أكتوبر 2023 14:30

علي معالي (دبي)
أعلن اتحاد كرة السلة، إجراء تعديل في جدول مباريات دوري الرجال، بعد خطاب الاتحاد الدولي «فيبا» بتأجيل موعد انطلاق دوري سوبر غرب آسيا للأندية «وصل»، بسبب الظروف الراهنة وعدم استقرار الحالة الأمنية، حيث يمثل السلة الإماراتية في البطولة فريق شباب الأهلي.
وتقرر إقامة الجولة الثالثة من المنافسات بعد غدٍ «الجمعة» بـ 3 مباريات وليست مباراة واحدة كما كان محدداً في الجدول السابق، حيث يلعب شباب الأهلي مع الوصل بصالة الأول في الممزر، والوحدة يلتقي البطائح على صالة نادي الجزيرة، والشارقة يواجه الظفرة في الإمارة الباسمة، وذلك في السابعة والنصف مساء.
كما تقرر أن تقام الجولة الرابعة يوم 26 من الشهر الجاري وهي البطائح مع الظفرة، والوصل مع النصر، والشارقة مع شباب الأهلي، على أن يكون في اليوم التالي تجمع خاص بالمنتخب الوطني، وتنطلق مباريات الجولة الخامسة يوم الثاني من نوفمبر المقبل، والجولة السادسة يوم 8 نوفمبر، على أن تختتم المرحلة الأولى «الدور الأول» بالجولة السابعة يوم 12 نوفمبر، على أن تنطلق المرحلة الأولى «الدور الثاني» يوم 16 نوفمبر.

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