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الرياضة

أميركا تنصب السيرك أمام غانا

أميركا تنصب السيرك أمام غانا
18 أكتوبر 2023 15:00

 
واشنطن (أ ف ب) 

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حقّق المنتخب الأميركي فوزاً ساحقاً على حساب ضيفه الغاني برباعية نظيفة في مباراة دولية ودية في كرة القدم في ناشفيل، وسجّل مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني جيوفاني رينا، العائد إلى التشكيلة الأساسية للمنتخب الأميركي للمرة الأولى، بعد خلافه العلني مع المدرب جريج برهالتر، عقب نهاية كأس العالم العام الماضي في قطر، بداية قوية مسجلاً هدفين «10 و39»، فيما أضاف كريستيان بوليسيك «19 من ضربة جزاء»، وفولارين بالوجون «22» الهدفين الآخرين.
وافتتح رينا التسجيل بعد 10 دقائق من إنهاء رائع، بعد عمل جيد لبالوجون على الجهة اليمنى، قبل أن يضيف بوليسيك الثاني من ضربة جزاء، إثر تدخل عنيف من المدافع الغاني جيديون منساه على تيم وياه «19».
وواصل المنتخب الأميركي اندفاعه في الشوط الأول، رافعاً النتيجة إلى 3-0، بعد جهد مذهل من وياه الذي تخطى أحد اللاعبين الغانيين على الجهة اليمنى، ثمّ مرر إلى بالوجون الذي استدار على نفسه وسدّد مباشرة في المرمى «22».
وأضاف أصحاب الأرض الرابع قبل نهاية الشوط الأول من ضربة حرّة غير مباشرة، بعدما أوصل بوليسيك الكرة بذكاء إلى رينا الذي سددها في أعلى الشبكة «39».
وجاء الشوط الثاني من دون أهداف، بعدما فعلت تبديلات المدرب الأميركي فعلتها بإخراج رينا وبالوجون وبوليسيك، فتراجعت الخطورة الهجومية للفريق.

أميركا
غانا
دورتموند
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