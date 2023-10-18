الإمارات تستضيف نصف ماراثون آسيا

مراد المصري (دبي)



أعلن اتحاد ألعاب القوى عن استمراره بخطة العمل الطموحة بمبادرات وخطوات استثنائية، خلال موسم 2023-2024، بإقامة 19 بطولة تمتد من أكتوبر الجاري، وحتى مايو المقبل، إلى جانب إطلاق 4 مراكز تدريب لتطوير المواهب في أربع مدن، وتخصيص جوائز تصل إلى 100 ألف درهم لكل رياضي، ينجح في تحطيم رقم قياسي جديد على صعيد فئات الشباب.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس دبي الرياضي، بحضور اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وفهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، ورئيس اللجنة الفنية.

وتم الإعلان عن استضافة الإمارات للمرة الأولى لسباق نصف ماراثون آسيا، 11 نوفمبر المقبل في دبي، بمشاركة 1000 عداء وعداءة من 45 دولة، على أن تقام أيضاً فعاليات مرافقة، أبرزها سباقي 5 كلم والميل، بمشاركة تصل إلى 2500 رياضي.

وأوضح المر أن مجلس الإدارة الحالي عمل منذ توليه المهمة في يوليو 2021، على إعادة الروح للعبة، وقال: واجهتنا صعوبة في إعادة اللعبة مرة أخرى بنفس القوة، بسبب بعض التوقف في أنشطة الاتحاد لظروف خاصة لمجلس الإدارة السابق، حيث كان الاتحاد الدولي يصنفنا اتحاداً غير نشط، وعند إقامة أول سباق مضمار كانت مستويات اللاعبين غير مشجعة، وتطلب الأمر منا إعادة بناء القاعدة على مستوى الناشئين والشباب، ورغم ذلك في آخر موسمين، نجحنا في تطبيق المرحلة الأولى من إعادة اللعبة إلى مكانتها مع إقامة 19 بطولة، وحصد 20 ميدالية وإقامة 14 دورة تدريبية لمختلف أركان اللعبة.

وأضاف: الخطوة المقبلة نركز فيها على صناعة الأبطال ورفع القدرة التنافسية، لذلك أطلقنا 4 مراكز تدريب متخصصة، في رأس الخيمة للسرعات، في خورفكان للوثب والرمي، وفي كلباء للمسافات المتوسطة، ودبي لمختلف الألعاب، ونعمل على إقامة مركز تدريبي خامس في أبوظبي، وسيكون المواطنون محور اهتمامنا بالأكبر بالدرجة الأولى خلال الفترة المقبلة، مع منح الفرصة لبقية الفئات للمشاركة ودعمها أيضاً.

وقال: رصدنا مبلغ 100 ألف درهم لكل رياضي يحقق رقماً قياسياً جديداً في فئته، وذلك على صعيد فئة الشباب لتحفيز الجيل الصاعد.