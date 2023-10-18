منتخب اليد يخسر أمام كوريا في «تصفيات الأولمبياد»



رضا سليم (دبي)



خسر منتخب كرة اليد أمام كوريا الجنوبية 23-29، ضمن المجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وتقام بالدوحة وتستمر إلى 28 أكتوبر الجاري، وانتهى الشوط الأول بتقدم كوريا 15-6، ويلتقي منتخبنا في الجولة الثانية أمام الصين غداً «الخميس».

ولم يظهر منتخبنا بالمستوى المطلوب في الظهور الأول له في البطولة، وحاول لاعبونا التعويض في الشوط الثاني، إلا أن «الكوري» حافظ على تقدمه، ووصلت النتيجة إلى 23-15، بعد مرور أول 10 دقائق من الشوط، وظهر تنوع «الكوري» على الهجمات من الجناحين والعمق، ولجأ لاعبونا إلى التصويب من خارج المنطقة، بسبب الدفاع الصلب للمنافس الذي أغلق جميع مفاتيح اللعب أمام منتخبنا.

وتحسن الأداء كثيراً في النصف الثاني من الشوط الثاني، من خلال تقليل الأخطاء وتقليص النتيجة التي وصلت إلى 26-20 للكوري، وطلب برستوفاك مدرب المنتخب وقتاً مستقطعاً، في محاولة لتحسين الوضع، بعدما زادت الأخطاء مرة أخرى، ووصلت النتيجة إلى 27-20 في الدقيقة 23، وانتهت المواجهة بفوز كوريا 29-23، وبشكل عام كانت الأفضلية لمنتخبنا في الشوط الثاني 17-14، إلا أن التراجع في الشوط الأول كان وراء الخسارة الأولى.