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الرياضة

«الآسيوي» يرفع جوائز بطولات الأندية إلى 57.7 مليون دولار

«الآسيوي» يرفع جوائز بطولات الأندية إلى 57.7 مليون دولار
18 أكتوبر 2023 15:27

 

معتز الشامي (دبي)


أعلن كونجرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دعم الملف السعودي لتنظيم «مونديال 2034»، وتوحد «القارة الصفراء»، لمساندة مرشح واحد يمثل آسيا، ويطلب استضافة البطولة على أرضه.
وشدد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، على ترحيبه بدعوة الاتحادات الوطنية، بضرورة التوحد خلف ملف واحد يمثل القارة، مشيراً إلى أن السعودية حققت قفزات كبيرة وهائلة في كل الجوانب، واستضافة البطولة خطوة مهمة في مسار تطوير اللعبة في السعودية.
وشهد «الكونجرس» اعتماد الميزانية للعامين المقبلين 2023 و2024، والتي تشهد انطلاقة البطولات الجديدة للأندية، وهي «النخبة» بمشاركة 24 فريقاً وخصص الاتحاد لنسختها الأولى جوائز 33.2 مليون دولار، يحصل البطل منها على 12 مليوناً، و«دوري الأبطال 2» بجوائز 16.9 مليون، ودوري كأس التحدي 7.6 مليون، ما يرفع إجمالي جوائز الأندية في البطولات الثلاث إلى 57.7 مليون.
وخصص الاتحاد 44.9 مليون دولار مكافآت ونفقات كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر يناير المقبل، راصداً 513.3 مليون دولار لميزانية عامي 2023 و2024، لتصبح الأكبر في تاريخ الاتحاد القاري.

 

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واختار الاتحاد الآسيوي، المستشار سعيد الحوطي رئيس لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم لعضوية لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي.
ويأتي الاختيار تأكيداً لجهود وتميز الكوادر الإماراتية، في مختلف مجالات لعبة كرة القدم، سواء الفنية أو الإدارية، ويعتبر الحوطي من الكوادر ذات الخبرة العالية، والتي اكتسبها خلال وجوده في مختلف اللجان المحلية والإقليمية والقارية.

الإمارات
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سلمان بن إبراهيم
السعودية
سعيد الحوطي
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