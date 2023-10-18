جمعية الخيول العربية تشارك في معرض «الفرس للجديدة»



الجديدة (وام)



تشارك جمعية الإمارات للخيول العربية، في فعاليات «النسخة 14» من معرض «الفرس للجديدة» بمدينة الجديدة بالمغرب، التي تقام تحت شعار «الفرس والتنمية المستدامة». تتضمن مشاركة الجمعية في هذه الدورة العديد من الأنشطة والفعاليات التي تبرز دورها الريادي في تعزيز الاهتمام بالخيل العربية، انطلاقاً من دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتركز النسخة الجديدة للمعرض الذي افتتحه الأمير مولاي رشيد بن الحسن بن محمد الخامس، على المستجدات الخاصة بأنشطة الفروسية الترفيهية والتظاهرات الثقافية والفنية والرياضية، وتتضمن مسابقات للقفز على الحواجز، وعروضاً تثقيفية للتعريف بالفرس، وعروضاً علمية وثقافية، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بقطاع الفروسية. وزار الأمير مولاي رشيد بن الحسن جناح الجمعية، وكان في استقباله العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات غير المقيم لدى المغرب، ومحمد الحربي مدير عام جمعية الخيول العربية.



من جانب آخر، زار وفد جمعية الخيول العربية، سفارة الدولة بالمغرب، واستعرض خلالها أهم أنشطة الجمعية ومشاركاتها الإقليمية والدولية وبشكل خاص في المغرب الشقيق. وتحرص جمعية الخيول العربية، من خلال مشاركتها في المعرض على إبراز دور الدولة في الاهتمام برعاية الخيل العربي، من خلال الأنشطة التثقيفية والتراثية، وعروض جمال الخيل العربية، تأكيداً للإرث العريق للدولة، والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بدعم الفروسية والخيل العربي.

وتواكب جمعية الخيول العربية المستجدات الخاصة بالفروسية، والدور المهم لقطاع الخيول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأفضل الممارسات، بما يتماشى مع توجهات قيادة الجمعية في ترسيخ أهدافها وبرامجها المستقبلية، وشراكاتها الاستراتيجية مع الهيئات والمنظمات الفاعلة في مجال الفروسية والخيل العربية.