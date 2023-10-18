بيلينجهام: أتمنى أن أبقى في الريال 15 عاماً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يكن جديداً أن يصف جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، مايقدمه نجمه الشاب جود بيلينجهام «20 عاماً» بأنه «لا يصدق»، إذ أن الكل في إسبانيا وبوجه خاص عشاق ريال مدريد يشهدون على ذلك، بل ويصفونه بما هو أكثر من ذلك منذ أول مباراة رسمية لعبها مع «الميرينجي»، حيث يتألق ويسجل ويصنع، لدرجة أنه أصبح هداف الفريق، بل هداف الدوري الإسباني «الليجا» برصيد 8 أهداف، بخلال 3 تمريرات حاسمة، وهدفين سجلهما في دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، بما مجموعه 10مباريات.

وبالفعل كان أداء بيلينجهام «خيالياً» مع منتخب بلاده أمام إيطاليا «3-1»، رغم أنه لم يسجل أي هدف، ومثلما كان حاسماً مع الريال، فإنه كان حاسماً أيضاً مع منتخب «الأسود الثلاثة»، وتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها هاري كين هدف إنجلترا الأول، كما قام بتمرير كرة الهدف الثاني إلى ماركوس راشفورد.

وحرص بيلينجهام في تصريحاته بعد المباراة على الإشادة بالطاقم الفني للمنتخب ولناديه، وثمُن كونهما يتركان له حرية الحركة لكي يخرج ما لديه.

وأضاف قائلاً: بعد تعاقدي مع ريال مدريد، ينبغي أن أكون على المستوى، سواء بتسجيل الأهداف أو الإسهام في تسجيلها من خلال تمريرات حاسمة لزملائي.

وتحدث بيلينجهام عن مستقبله في ريال مدريد، قائلاً: لا أنوي مغادرة هذا النادي سريعاً، وعقدي على أية حال حتى صيف 2029.

وعلق قائلاً: إنه النادي الذي أنوي أن أقضي فيه 10 أو 15 سنة، فهنا أتعلم الكثير وكل يوم أشعر بارتفاع مستواي ذهنياً وفنياً وبدنياً.