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الرياضة

منتخب التنس يتفوق على العراق في انطلاقة «كأس ديفيز»

منتخب التنس يتفوق على العراق في انطلاقة «كأس ديفيز»
18 أكتوبر 2023 20:00

دبي (الاتحاد)
حقق منتخب التنس الأرضي الفوز على منتخب العراق، بمباراتين مقابل مباراة واحدة في تصفيات المجموعة الرابعة لبطولة كاس ديفيز للتنس، وذلك في انطلاقة مشاركته بالمنافسات المقامة في مدينة أنطاليا التركية.
وتمكن عمر بهروزيان من الفوز على العراقي حاتم عبدالله في مواجهة الفردي الأولى بشوطين مقابل شوط واحد، وفاز الثنائي عمر بهروزيان وعبد الرحمن الجناحي على الثنائي العراقي محمد الشمري وحاتم عبدالله بمجموعتين نظيفتين، بينما خسر لاعبنا حمد جناحي مباراة الفردي الثانية أمام العراقي عادل السعدي بمجموعتين نظيفتين.
وكانت قرعة البطولة قد وضعت منتخبنا إلى جانب منتخبات العراق وسوريا وسنغافورة.
وقال محمود خليفة البلوشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير المنتخبات: «نبارك فوز منتخبنا، حيث كانت المواجهة قوية، واستمرت لساعات طويلة، وكان لاعبونا في يومهم، حيث استعدوا بشكل جيد، مما أسهم في دخول منافسات البطولة بشكل جيد، واللاعبون مصممون على تحقيق النتائج الإيجابية، ونثمن دعم وجهود مجلس إدارة الاتحاد لتوفيره سبل المشاركة الناجحة».

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