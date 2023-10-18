الروسي محمدوف «البطل 45» في «دولية محاربي الإمارات»

أبوظبي (وام)

أحرز الروسي عمرو محمدوف لقب النزال الرئيسي من النسخة الدولية الـ 45 لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت منافستها في صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، وجاء الفوز على حساب الأوزبكي جاكو جير جوماييف بالإخضاع في الجولة الأولى ضمن «الوزن الخفيف».

وتوج الفائزين، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، بحضور الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي لـ «إم. إم. أيه»، وصالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، إضافة إلى نخبة من مسؤولي اللعبة في الاتحاد الدولي واللاعبين.

وفي بقية النزالات، فاز الفلسطيني راني سعدة على الفلبيني جنييل فرانسيسكو بالإخضاع في وزن الديك، وفاز الإيطالي والتر كولياندرو على الأردني علي القيسي بالضربة القاضية في وزن الحر، فيما حافظ الروسي رينات خافلوف على لقبه في وزن الديك على حساب اليابان هيكا رو بوشينو.

وفي نزال السيدات الوحيد، فازت الصينية كونج وانج على اللبنانية أمينة هدايا بقرار الحكام في وزن الذبابة. وأكد العميد محمد بن دلموج الظاهري، أن النسخة الـ 45 من «محاربي الإمارات» تعد من أقوى النسخ، في ظل المشاركة القوية والفنيات العالية من المقاتلين.

وأضاف: «نسعى دائماً في لجنة الفنون القتالية المختلطة إلى دعم لاعبينا الناشئين، ليكونوا نواة للاعبين مخضرمين في المستقبل القريب».

وأوضح أن التركيز يقوم في الأساس في هذه المرحلة على اللاعبين الصغار من خلال تدريبهم وتوجيههم، وهو الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره حيث إن المنتخب الإماراتي أصبح يحتل المرتبة الرابعة على المستوى العالمي حالياً في فئة الناشئين، وهو ما يبشر بالوصول إلى الأفضل في المرحلة المقبلة.

وتوجه ابن دلموج بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لاتحاد الجو جيتسو، والفنون القتالية المختلطة لتصل إلى مكانتها الكبيرة حالياً، سواء من خلال تحقيق الإنجازات، أو إقامة هذه النوعية من البطولات بحضور نخبة من اللاعبين والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للحدث، إن حضور هذه النخبة من المسؤولين، واللاعبين من جميع أنحاء العالم، يؤكد المكانة التي وصلت إليها «محاربي الإمارات».

وأضاف: «نطمح بالوصول إلى مستويات يو إف سي كبطولة عالمية، وهو ما نسير عليه وفق خطط وآليات مدروسة.

من جانبه، أشاد المقاتل العالمي أليكس فلولكانوفسكي بما تشهده «محاربي الإمارات» من تطور، ووصولها إلى النسخة الدولية الـ 45، مؤكداً أنها تسير بخطى سريعة نحو منافسة أقوى البطولات العالمية.

وأعرب المقاتل أليكس المشارك في منافسات «يو إف سي 294»، والتي ستقام في أبوظبي السبت المقبل، عن سعادته بالعودة مجدداً إلى أبوظبي، مؤكداً جاهزيته الكاملة للمشاركة وتحقيق الفوز.