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الرياضة

«الفيفا» يبدأ المرحلة الثانية لبيع تذاكر «مونديال الأندية»

«الفيفا» يبدأ المرحلة الثانية لبيع تذاكر «مونديال الأندية»
18 أكتوبر 2023 19:00

الرياض (د ب أ) 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، انطلاق المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها السعودية ديسمبر المقبل. 

وتستضيف السعودية منافسات مونديال الأندية 2023 في الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر بمشاركة سبعة فرق تنافس على اللقب في مدينة جدة. 

وأوضح «الفيفا» عبر موقعه على الإنترنت أن التذاكر الفردية للمباريات ستكون متاحة لكل المباريات في المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر. 

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وأضاف أن تذاكر ذوي الإعاقة - لمستخدمي الكراسي المتحركة، وتذاكر الوصول السهل، متاحة عند الطلب. 

وتعد هذه المرحلة هي الثانية من ثلاث مراحل لعملية بيع تذاكر كأس العالم للأندية، حيث سيتم طرح المزيد من التذاكر في المرحلة الثالثة خلال نوفمبر المقبل. 

وأشار «الفيفا» إلى أنه سيتم إطلاق منصة إعادة بيع رسمية قبل بداية البطولة، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حينها.

مونديال الأندية
السعودية
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
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