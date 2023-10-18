«أبوظبي إكستريم» تنتظر «نُخبة» أبطال الفنون القتالية «الجمعة»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن ختام التحضيرات والاستعدادات لانطلاق بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC 1)، والتي تُعد إنجازاً مهماً في عالم الرياضات القتالية.

وتدشن البطولة نسختها الافتتاحية في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي يوم بعد غدٍ الجمعة في «مبادلة أرينا» بأبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من الأبطال المعروفين على ساحة الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة للمنافسة في نزالات مكثفة تتضمن خمس جولات تمتد كل منها لثلاث دقائق، ما يقدم للجمهور تجربة مفعمة بالحماس والتشويق.

وبعد إطلاقها في أبوظبي، تبدأ البطولة في جولة عالمية، حيث تُقام في عدد من المدن الرئيسية حول العالم خلال العامين القادمين، ليتم تتويج الفائز بلقب البطولة في كل موسم وفقا للمجموع النهائي من النقاط المكتسبة.

وفي هذا الإطار، قال عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية العالمية للاستثمار (IVI): «تفصلنا أيام قليلة عن استضافة أبوظبي للدورة الافتتاحية من بطولة (أبوظبي إكستريم ADXC)، والتي تمهّد لعصر جديد في الرياضات القتالية، حيث تجمع نخبة من المقاتلين في العالم، لتقدم منصةً شاملة لرياضتي الجو جيتسو والجرابلينج تتجاوز حدود الرياضات القتالية، وقد رسخت أبوظبي مكانتها كمركز عالمي لبطولات الفنون القتالية المختلطة والجو جيتسو، وستسهم هذه البطولة في إعادة رسم مشهد رياضات الجرابلنج والجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، وتقديم تجربة ممتعة غير مسبوقة للجمهور».

وأضاف: «نسعى إلى تعزيز مكانة البطولة على مستوى العالم، فهي ليست بطولة الإمارات فقط، وإنما منصة عالمية لجميع الرياضيين الذين كرسوا حياتهم لإبراز قيم الجو جيتسو ومهاراتها الفريدة، ونهدف إلى توسيع انتشار هذه الرياضة ومنحها التقدير الذي تستحقه في مختلف أنحاء العالم، فقبل 15 سنة كنا نتحدث عن رياضة الجو جيتسو واليوم تقود أبوظبي المشهد العالمي لهذه الرياضة وأصبحت أكبر مطور لها في العالم».

وتابع: «لطالما تحدينا أنفسنا لتوفير المنصات الفريدة للأبطال المتميزين في الفنون القتالية، وها نحن اليوم نرحب بكم في منصة استثنائية جديدة لعمالقة الجو جيتسو والجرابلينج في أبوظبي، مركز صناعة النجوم وقبلة الأبطال».

وتوجه عبدالمنعم الهاشمي بالشكر الجزيل إلى شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، وأكد أن بطولة «أبوظبي إكستريم» توفر لعشاق الرياضات القتالية تجربة لا تنسى.

وتتضمن الدورة الافتتاحية من البطولة 14 مباراة في فعالية حماسية هي الأضخم من نوعها، وتنطلق النزالات المرتقبة في مبادلة أرينا ابتداء من 20 أكتوبر، مما يمنح عشاق الرياضة تجربة استثنائية حافلة بالتشويق.

وتقدم بطولة «أبوظبي إكستريم ADXC»، بالشراكة مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، لعشاق الرياضات القتالية نزالات حماسية ومشوقة، وتمثل هذه الفعالية الافتتاحية مزيجاً بين الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، حيث تجمع بين الاستراتيجية والحركات المعقدة وتقنيات القتال الأرضي.

وتحمل بطولة «أبوظبي إكستريم» أجواء تنافسية مميزة لعشاق الرياضات القتالية ونشكل فعالية غير مسبوقة في العاصمة الإماراتية، حيث تتضمن فعاليتين رئيسيتين وفعاليتين مشتركتين تعزز أجواء الحماس والتشويق، وتجمع الفعالية الرئيسية للنزالات من دون بدلة بين هندرسون ونيمان جراسي، الذي يحمل الرقم القياسي في إنهاء النزالات بالإخضاع.

وتعليقاً على الموضوع، قال نيمان جراسي، الذي ينحدر من عائلة جرايسي الشهيرة التي تعتبر من أبرز المساهمين في تطوير الجو جيتسو البرازيلية: «لطالما رغبت بزيارة أبوظبي والمشاركة في النزالات القوية ضد أبطال مميزين، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به رياضة الجو جيتسو في الإمارات ومكانة أبوظبي بصفتها عاصمة الجو جيتسو العالمية. وأتطلع لخوض النزال وأعتزم التركيز على تنفيذ حركات الإخضاع لإنهاء النزال وتحقيق الفوز».

وتجمع الفعالية الرئيسية لنزالات البدلة بين إيزاك باهينسي وجوستافو باتيستا، بينما تجمع الفعالية المشتركة للنزالات من دون بدلة بين طارق سليمان، أحد أبرز رياضيي الفنون القتالية في الوزن المتوسط في المنطقة، ضد مارفن فيتوري، المصنف خامساً في الفنون القتالية المختلطة. كما تتضمن الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة من دون بدلة أيضاً كلاً من روبيرتو سيبورغ أبريو وأنطون مينينكو.

وأضاف سليمان: «أثق بقدرتي على المنافسة في هذه البطولة وإظهار المستوى الحقيقي للأبطال العرب أمام العالم أجمع، لا سيما مع تنظيمها هنا في أبوظبي، عاصمة الجو جيتسو في العالم. ومنحني وجودي في دولة الإمارات فرصة لا مثيل لها للتدرب على الجو جيتسو بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به هذه الرياضة هنا. وأرجو أن تكون هذه الدورة الافتتاحية بداية انطلاق أبوظبي إكستريم نحو العالمية».

وقال فيتوري: «يسرني المشاركة في البطولة وخوض نزال قوي ضد سليمان، وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي في الحلبة وتوفير عرض مميز للجمهور».

وتجمع بطولة «أبوظبي إكستريم» نخبة من ألمع نجوم الرياضات القتالية، ومنهم البطل الإماراتي زايد الكثيري الذي سطع نجمه في عالم الجو جيتسو بعد تحقيق إنجازات مهمة في العديد من البطولات المحلية والدولية. ويواجه البطل الإماراتي خصماً قوياً هو ثاليسون سواريز.

بدوره، قال زايد الكثيري: «تمتاز هذه البطولة باعتمادها قواعد مختلفة عن بطولات الجو جيتسو التقليدية، ما دفعني إلى بذل قصارى جهدي في التدريب لأكون على أتم الاستعداد لخوض النزال، ويسرني المشاركة في الدورة الافتتاحية من هذه البطولة وأتطلع لإبراز مهاراتي وتقديم عرض استثنائي وتحقيق الفوز».