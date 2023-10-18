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الرياضة

يحيى يطرق أبواب تاريخ «يو إف سي» في أبوظبي

محمد يحيى يستعد للنزال المرتقب (الاتحاد)
19 أكتوبر 2023 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

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يستعد محمد يحيى، المقاتل في الوزن الخفيف في نزالات UFC لدخول التاريخ خلال عطلة الأسبوع، ليكون أول إماراتي يشارك في نزالات «يو إف سي» ضمن حدث «يو إف سي 294» ماخاتشيف ضد فولكانوفسكي 2.
ويواجه المقاتل المحترف منذ عام 2014، والبالغ من العمر 29 عاماً، منافسه الأميركي تريفور بيك مساء السبت، ضمن الحدث الضخم والمرتقب الذي يقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.
يقام النزال ضمن الحدث الذي تستضيفه أبوظبي، ويتضمن المواجهة التي طال انتظارها، حيث يضع بطل «يو إف سي» للوزن الخفيف إسلام ماخاتشيف لقبه على المحك في مواجهة بطل وزن الريشة الحالي ألكسندر فولكانوفسكي، وتعتبر هذه المواجهة بمثابة إعادة للنزال الأول الذي جمع بينهما في فبراير من هذا العام، والتي فاز فيها ماخاتشيف بقرار جماعي للحكام.
كما يشهد الحدث خلال عطلة الأسبوع أيضاً نزالاً بين حمزات شيمايف، المقاتل في وزن المتوسط، حيث يستعد لمواجهة خصمه كامارو عثمان المصنف رقم 1 في يو إف سي في وزن الوسط (ويلتر)
يقام حدث يو إف سي 294: ماخاتشيف ضد فولكانوفسكي 2 خلال عطلة الأسبوع في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس، بأبوظبي. يمكن لمتابعي يو إف سي في المنطقة مشاهدة جميع النزالات مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية وStarzplay وUFC Arabia.

محمد يحيى
يو إف سي
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