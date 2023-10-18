«قمة نارية» بين «العميد» و«الزعيم»

مراد المصري (دبي)

ينطلق اليوم ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بمباراتين مرتقبتين، الأولى بين الشارقة «حامل اللقب» واتحاد كلباء، على استاد الشارقة، والثانية بين النصر والعين على استاد آل مكتوم.

ويستهل «الملك» مشواره في البطولة، بحكم تأهله مباشرة إلى دور الثمانية. بعد التتويج باللقب في الموسم الماضي، عندما يلتقي اتحاد كلباء، مع معرفة الجميع أن التوقعات المسبقة غير ممكنة، في ظل رغبة الشارقة بالخروج بنتيجة إيجابية، تعزز من حظوظه ببلوغ نصف النهائي، ولا يختلف طموح اتحاد كلباء أيضاً، بعد الصحوة التي مر بها مؤخراً بانتزاع انتصارين على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، كما أن المباراة التي سبق أن جمعت بين الفريقين تحديداً في الجولة الأولى من الدوري، شهدت إثارة كبيرة، قبل أن يتفوق الشارقة 4-3.

وتعتبر المواجهة هي الأولى بين الفريقين في المسابقة، منذ موسم 2010-2011، والتي تغيرت منذ وقتها الكثير من المعطيات، ولم يعرف الشارقة الخسارة إلا مرة واحدة فقط في آخر 14 مباراة في البطولة، وحقق 6 انتصارات و7 تعادلات، وحصد اللقب خلالها الموسم الماضي.

وظهر سيباستيان تيجالي بوصفه ورقة رابحة في هجوم الشارقة، يمكن أن يعتمد المدرب كوزمين عليه في المرحلة المقبلة من الموسم، وذلك بعدما سجل هدفين أمام الإمارات في الجولة الماضية من الدوري، إلى جانب موسى ماريجا الذي بدأ يتأقلم مع الفريق.

من جانبه، يتطلع فرهاد مجيدي الذي جددت الإدارة الثقة به، إلى مواصلة الأداء الذي ظهر به الفريق بالدور الأول للمسابقة، عندما أقصى جاره خورفكان، بعد الفوز عليه 5-1، عقب التعادل 1-1.

وعلى استاد آل مكتوم، تتجه الأنظار لمواجهة برائحة رد الاعتبار بين النصر والعين، حيث حقق «العميد» الفوز على «الزعيم» منذ أيام قليلة فقط، في آخر جولات الدوري، قبل فترة «التوقف الدولي»، ويعود الفريقان مباشرة للقاء مرة أخرى، مع رغبة كل منهما في الخروج بنتيجة إيجابية لمواصلة المشوار نحو معانقة اللقب مرة أخرى، حيث سبق لكل منهما حصد البطولة، وكان العين البطل للمرة الثانية في الموسم قبل الماضي، قبل أن يخسر النهائي في الموسم الماضي، فيما حصد النصر اللقب للمرة الثانية في عام 2020، ثم خسر النهائي في الموسم التالي، ولا يزال يرغب في العودة مرة أخرى إلى منصة التتويج.

لم تكن بداية النصر «مبشرة» في بداية الموسم بعدما خسر أول ثلاث مباريات في الدوري، قبل أن يستعيد توازنه، وينتزع فوزين على التوالي، وبينهما نجح في اجتياز الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد التفوق على عجمان.

قدم العين انطلاقة مثالية، من خلال الفوز بأربع مباريات في الدوري، وتجاوز الدور الأول للمسابقة على حساب البطائح، إلى جانب الفوز بأول مباراتين في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، قبل أن يتعرض لـ «صدمة» الخسارة الأولى هذا الموسم أمام النصر تحديداً، مما يجعله يرفع شعار «رد الاعتبار».

فك الاشتباك

14 مباراة جمعت النصر والعين في كأس رابطة المحترفين، تساوت النتائج خلالها بـ 5 انتصارات لكل منهما، والتعادل في 4 مباريات، وتفك «المباراة 15» الاشتباك بينهما، ليتفوق فريق على آخر في عدد مرات الفوز في البطولة.

اللقاء الثالث

تعد المواجهة بين الشارقة واتحاد كلباء، هي الثالثة بينهما في كأس رابطة المحترفين، حيث التقى الفريقان في دور المجموعات موسم 2010-2011، وتعادلا سلبياً على ملعب اتحاد كلباء، وتفوّق «الملك» 3-2 على أرضه، كما أنها المباراة الثانية بين «الملك» و«النمور» هذا الموسم، بعد لقاء الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت 7 أهداف وانتهت لمصلحة الشارقة 4-3.