«البارالمبية الآسيوية» ترشح العرياني للتألق في الرماية

هانجتشو (الاتحاد)

أكدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانجتشو بالصين، أن نجم منتخب الإمارات للرماية عبدالله سلطان العرياني هو المرشح الأول لخطف الأضواء في منافسات الرماية بالدورة.

وتقام منافسات الرماية في الدورة على مدار 5 أيام من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها 101 رام من 17 دولة، وتتضمن 17 مسابقة تقام منافساتها في مركز فويانج بينهو الرياضي بهانجتشو.

وتشارك الإمارات بـ 10 رماة وراميات في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، هم عبد الله سلطان العرياني، وعبد الله سيف العرياني، وعبيد الدهماني، وياسر الدرعي، وسيف الظاهري، وعبدالله الأحبابي، وسيف النعيمي، وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري ومنى حسن.

وأصدرت اللجنة المنظمة تقريراً عن الوجوه الجديدة التي تتطلع إلى حصد إنجازات، خلال منافسات الرماية في الدورة، على مدار 5 أيام، وأشارت إلى أن الهيمنة المتوقعة من المنتظر أن تكون لرماة الصين وكوريا، إلا أنهم يصطدمون بعدد من الرماة أصحاب الخبرة والإنجازات، يتقدمهم الرامي الإماراتي عبدالله سلطان العرياني صاحب الإنجازات الكبيرة على المستويين الدولي والآسيوي، خاصة في سباق البندقية الهوائية 10 أمتار للرجال R1.

واعتبرت أن العرياني سيكون المرشح الأوفر حظًا للفوز بمسابقة البندقية 50 متراً فئة R7 في 3 أوضاع، والتي حصل من خلالها أيضاً على الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

من ناحيته، عبر عبد الله سلطان العرياني عن شكره للجنة المنظمة للدورة، باعتباره أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الميداليات في الدورة.

وقال العرياني أشكر اللجنة المنظمة على هذه الثقة وترشيحي للمنافسة على نيل الميداليات في المسابقات، وأبذل قصارى جهدي حتى أرفع علم الإمارات، وأحقق المزيد من الانتصارات لرياضة الرماية في الدولة، خاصة بعد فترة الإعداد قبل السفر إلى الصين.

وحقق العرياني العديد من الإنجازات الدولية في مسيرته، أبرزها إحراز الميدالية الذهبية في أولمبياد «لندن 2012»، وذهبية أولمبياد «طوكيو 2020»، وثلاث ميداليات فضية في أولمبياد «ريو دي جانيرو 2016».

وتوقع العرياني أن تشهد مسابقات الرماية منافسة قوية بين جميع المنافسين، خاصة أن رماة آسيا يسيطرون على جميع الألقاب في جميع المنافسات الدولية، كما أن الدورة تعد محطة تأهيلية رئيسة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وأضاف: «قوة المنافسة في آسيا تجعل معظم بطولاته ذات مستوى عالمي، وليست مجرد منافسة قارية»، وتمنى أن يكون عند حسن الظن به، ويوفق في تحقيق طموحات الإمارات به، والأمر نفسه على جميع زملائه المشاركين في الدورة، سواء في الرماية أو غيرها، مشيراً إلى أن كل الشواهد تدل على أنها ستكون واحدة من أفضل الدورات الآسيوية، من حيث قوة المنافسة واحترافية التنظيم.

من ناحية أخرى، ترفع اللجنة المنظمة، اليوم، علم الإمارات داخل قرية الرياضيين، مقر إقامة الوفود المشاركين في «الألعاب البارالمبية»، وأعلنت اللجنة عن وصول شعلة الدورة إلى هانجتشو اليوم، بعد انطلاقها من مدينة جوانزو بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين 12 أكتوبر الجاري تكريماً للمدينة التي استضافت «الألعاب الآسيوية البارالمبية» الافتتاحية عام 2010.

ويشارك في مسار الشعلة 600 حامل لها من بينهم 51 لاعباً من 41 دولة مشاركة في البطولة، من بينهم لاعبا الإمارات أحمد نواد ومحمد يوسف ممثلا منتخب ألعاب القوى.

تدريبات مكثفة

أدى لاعبو منتخباتنا الوطنية للقوس والسهم والرماية تدريباتهم على صالة المركز الرياضي بفويانج، ولاعبو ألعاب القوى على مضمار هوانج لونج الرياضي.

وخاض لاعبو الدرجات المران على مضمار شونان جي شو، ورفعات القوى على مركز شياو شان، والريشة الطائرة بمركز بينجيان والتي تدشن منافسات البعثة غداً.