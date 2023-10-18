فرنسا وأميركا يتصدران «مونديال الجولف» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر منتخبا فرنسا وأميركا، ترتيب الجولة الأولى، من «النسخة 33» لكأس أيزنهاور، ضمن بطولة العالم لفرق الهواة الجولف، بعدما حققا 135 ضربة بمعدل 9 ضربات تحت المعدل، والمقامة في نادي أبوظبي للجولف.

ويستضيف اتحاد الجولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور» التي تستمر إلى 21 أكتوبر الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي من 25 إلى 28 أكتوبر.

شهدت الجولة الأولى مستويات قوية من أفضل اللاعبين الهواة في العالم، وتكون المنافسة مفتوحة على اللقب، حيث يتأخر منتخب هولندا عن «المتصدرين» أميركا وفرنسا بفارق ضربة واحدة فقط، بمجموع 136 ضربة، بمعدل 8 ضربات تحت المعدل، وتشارك المركز الرابع أستراليا وإنجلترا والأرجنتين والدنمارك برصيد 137 ضربة بمعدل 7 ضربات تحت المعدل.

وحقق منتخب المغرب أفضل النتائج العربية في الجولة الأولى، برصيد 141 ضربة بمعدل 3 ضربات تحت المعدل، فيما حقق منتخبنا 155 ضربة بمعدل 11 ضربة فوق المعدل.

وعلى صعيد الفردي، تصدر الهولندي بينجامين رويتر الترتيب في انطلاق الجولة الأولى، برصيد 66 ضربة بمعدل 6 ضربات تحت المعدل، بفارق ضربة واحدة عن الفرنسي هوجو لي جوف، والأميركي جوردون سارجينت اللذين حققا 67 ضربة، بمعدل 5 ضربات تحت المعدل.

وعلى صعيد أداء لاعبي منتخبنا، سجل توماس نيسبيت 4 ضربات فوق المعدل بمجموع 76 ضربة، وأحمد ريان 7 ضربات فوق المعدل بمجموع 79 ضربة، وأحمد سكيك 8 ضربات فوق المعدل بمجموع 80 ضربة.

ويتنافس في البطولة فرق 36 دولة، ويتم احتساب نتائج أفضل لاعبين من بين مجموع نتائج لاعبي كل فريق لتحديد الإجمالي، فيما يتنافس اللاعبون بشكل مفتوح في نظام الفردي.

وسدد أحمد سكيك قائد منتخبنا ضربة البداية التي أعلنت انطلاق منافسات البطولة، وقال: «أشعر بالفخر لأنني سددت ضربة البداية، لانطلاق البطولة على أرض وطني، هذه المرة الرابعة التي أشارك فيها في البطولة، ومن الرائع أن تستضيف الإمارات هذا الحدث الكبير».