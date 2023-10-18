اتحاد الجو جيتسو يشيد بالإنجازات التاريخية لأبطال المنتخب في «الآسياد»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو اجتماعه، برئاسة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، ومنصور الظاهري، وسميرة مرشد الرميثي، وفهد علي الشامسي أعضاء مجلس الإدارة، ومبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وطارق عمر البحريو مدير إدارة الخدمات المساندة لدى الاتحاد.

واستهل عبدالمنعم الهاشمي الاجتماع بكلمة شكر وعرفان، توجّه بها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على دعمهما الكبير والمتواصل للحركة الرياضية في الدولة عموماً، ورياضة الجو جيتسو بشكل خاص، ما قاد الإمارات لتحقيق عددٍ من أبرز الإنجازات على الصعيدين القاري والدولي، فضلاً عن استضافة أهم البطولات العالمية، وترسيخ مكانة الدولة، موطناً عالمياً للجو جيتسو.

وأشاد الهاشمي بالإنجاز التاريخي الذي حققه أبطال المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، وشهدت إحراز 10 ميداليات رسّخت ريادة الدولة القارية، وتربعها بجدارة واستحقاق على قمة آسيا، مؤكداً أن الإنجاز تحقّق بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، ومنظومة عمل متكاملة، واستراتيجية هادفة، وجهد متواصل، وتكاتف وتلاحم جميع المعنيين، ودعم كبير من الشركاء، خصوصاً شركة «مبادلة للاستثمار» الراعي الرسمي للمنتخب.

وأضاف: «إنجاز المنتخب في «الآسياد»، والذي أسعد الوطن قيادة وشعباً، يضاعف مسؤولياتنا، ويفرض علينا جهوداً مضاعفة للحفاظ على مكتسباته، والسعي نحو المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة».

وتطرّق الهاشمي إلى أهمية المرحلة الراهنة بالنسبة للمنتخبات الوطنية، في ظل الاستحقاقات القادمة، واستعرض الاجتماع آخر استعدادات وتحضيرات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب القتالية العالمية التي تستضيفها السعودية الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن مشاركة المنتخب تهدف إلى مواصلة مسيرة الإنجازات، والحفاظ على الصدارة القارية والعالمية، مع تحقيق المزيد من الانتصارات على المستوى العالمي، مشدداً على ضرورة توفير كل الدعم المطلوب وتسخير الإمكانات كافة من معسكرات وتدريبات، تسهم في ترسيخ تفوق المنتخب على الصعيدين القاري والعالمي.

وناقش المجلس آخر التحضيرات والاستعدادات لانطلاقة «النسخة 15» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وأشاد الهاشمي بالإقبال الكبير ومعدلات اللاعبين الراغبين في التسجيل للمشاركة في البطولة التي تخطت حاجز 8000 لاعب ولاعبة، لتكون النسخة الأكبر على الإطلاق.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد إعادة فتح التسجيل لمدة 24 ساعة اعتباراً من أمس، مما يفسح المجال أمام اللاعبين في قوائم الانتظار لاستكمال إجراءات تسجيلهم في البطولة، ليصل عدد اللاعبين المشاركين إلى 7000 في مختلف الفئات.

وأشار الهاشمي إلى أن بطولة أبوظبي العالمية تستقبل 4500 لاعب ولاعبة من 123 دولة، مشدداً على أن يحظى ضيوف الإمارات من لاعبين ومدربين وممثلي الأندية والأكاديميات بأفضل تجربة ضيافة ممكنة من اللحظة التي يصلون فيها إلى العاصمة وحتى مغادرتهم.

وأضاف: «تقدم البطولة للمشاركين والجمهور والضيوف نسخة استثنائية على المستويات كافة، انطلاقاً من تجربتها الطويلة والمتميزة، وترحيبها بنجوم اللعبة من جميع أنحاء العالم»، منوهاً بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ومؤكداً توفير أفضل بيئة تنافسية لأبطال اللعبة خلال المنافسات.