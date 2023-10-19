السعودية تقترب من الفوز بتنظيم «مونديال 2034»

الرياض (د ب أ)



باتت السعودية قريبة من الفوز بتنظيم كأس العالم 2034، وذلك بعد تصريح أدلى به، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، كشف خلاله عن أن المونديال المذكور سيقام في آسيا.

وقال إنفانتينو في رسالة وجهها للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، إن كأس العالم 2034 سيقام في قارة آسيا، ليحسم الجدل بشأن القارة التي تحتضن المونديال، بعدما انحصرت المنافسة بين قارتي آسيا وأوقيانوسيا.

ويعد هذا الإعلان بمثابة خطوة كبيرة نحو تحقيق الحلم السعودي باستضافة كأس العالم، لاسيما وأن المملكة هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي أعلنت عن ترشحها لاستضافة مونديال 2034.

وأعلن الاتحاد السعودي في 4 أكتوبر الجاري عن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، ليرسل بعدها بأيام خطاباً لنظيره الدولي يعرب فيه عن ترشحه لاستضافة الحدث العالمي الكبير.

وحظي إعلان المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بدعم قرابة 100 دولة حول العالم، كما أعلنت اتحادات آسيا خلال الجمعية العمومية عن دعمها لترشح المملكة لاستضافة «مونديال 2034»، ولم تتقدم أي دولة إلا السعودية حتى الآن لاستضافة «مونديال 2034»، علماً بأن موعد تسليم ملف الترشح سيكون في موعد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري.