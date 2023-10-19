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الرياضة

الإصابة تحرم ألكاراز من تقليص الفارق

الإصابة تحرم ألكاراز من تقليص الفارق
19 أكتوبر 2023 09:22

 
بازل (رويترز) 

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أعلن منظمو بطولة سويسرا للتنس داخل القاعات، انسحاب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالمياً من البطولة التي تستضيفها بازل هذا الشهر للإصابة.
وهذه انتكاسة لآمال ألكاراز في تقليص الفارق الذي يفصله خلف نوفاك ديوكوفيتش متصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، ويلعب الصربي في بطولة باريس للأساتذة التي تنطلق في 30 من الشهر الجاري.
وقال المنظمون في بيان «اضطر ألكاراز لإلغاء مشاركته في بطولة سويسرا داخل القاعات من 21 إلى 29 أكتوبر بسبب الإصابة.
وأضاف أن اللاعب «20 عاماً» يعاني من مشكلات في القدم اليسرى والفخذ.
وخسر ألكاراز، الفائز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، أمام البلغاري جريجور ديميتروف في دور الستة عشر ببطولة شنغهاي للأساتذة هذا الشهر.

التنس
سويسرا
كارلوس ألكاراز
ديوكوفيتش
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