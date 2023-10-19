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الرياضة

«الريال» ينتظر عودة «ميسي الصغير»

«الريال» ينتظر عودة «ميسي الصغير»
19 أكتوبر 2023 11:10

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


عندما عرفت جماهير ريال مدريد، أن إدارة النادي نجحت في الفوز بصفقة التركي الشاب أردا جولر «18عاماً» لاعب فناربخشه في الصيف الماضي، وتفوقها على «الغريم اللدود» برشلونة الذي كان قريباً من إتمام الصفقة، أبدت الجماهير سعادتها البالغة، وتحمست بشدة لرؤية الموهبة الجديدة، التي كانوا يطلقون عليها «ميسي تركيا».
غير أن «الرياح لا تأتي دائماً بما تشتهي السفن»، وعانى جولر في بداية تدريباته مع الفريق، في الصيف الماضي، خلال فترة الإعداد التي تسبق الموسم الجديد، من إصابة قديمة في غضروف الركبة اليمنى، وتفاقمت خلال التدريبات، واضطر إلى إجراء جراحة عاجلة، وذلك في نهاية يوليو الماضي، ولجلسات علاج طبيعي، إلى أن اقترب من الشفاء، ولكنه سرعان ما تعرض لمشكلة عضلية أخرى في عضلة الفخذ اليسرى، حسبما جاء في بيان للنادي عبر موقعه الرسمي، الأمر الذي يجبره على الغياب عن عدد من المباريات.
وذكرت صحيفة «دياريو آس» أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني وطاقمه التدريبي يضعون لجولر برنامجاً، في صورة «فترة إعداد مصغرة»، حتى يعود إلى كامل لياقته البدنية والفنية والذهنية، بأسرع ما يمكن.
وبالفعل بدأ التدريبات مع بقية اللاعبين الموجودين بالنادي في غياب النجوم الذين كانوا مع منتخباتهم الوطنية في مباريات «الأجندة الدولية».
وقالت الصحيفة إن جولر لن يكون موجوداً خلال المباريات الثلاث المقبلة، على أدنى تقدير، ما يعني غيابه عن «كلاسيكو الأرض» أمام برشلونة يوم 28 أكتوبر الجاري، بينما يعود على الأرجح للمشاركة في المباريات، اعتباراً من نوفمبر المقبل، ما لم يتعرض لإصابة جديدة. 

وأضافت أن جماهير «السانتياجو برنابيو» تنتظر عودته على «أحر من الجمر»، لتستمتع بما سمعته عنه، وما شاهدته له من «فيديوهات».
بدأ أردا جولر، المولود في 25 فبراير2005، مسيرته الاحترافية مع فناربخشه في يناير2021، وكان أصغر هداف في تاريخ النادي الذي وقع معه عقداً لمدة ثلاث سنوات، في مارس 2022، بشرط جزائي 20 مليون يورو، دفعها ريال مدريد، من أجل الحصول على خدماته، ووقع معه عقداً جديداً مدته 6 سنوات حتى يونيو 2029. 

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ولعب جولر لمنتخب تحت 21 سنة، وظهر للمرة الأولى مع المنتخب الأول في مباراة ودية أمام التشيك في نوفمبر 2022، وفاز منتخب تركيا 2-1. 

أما أول أهدافه الدولية، فسجله في مرمى ويلز في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» بألمانيا.
ويلعب جولر بقدمه اليسرى، ويتمتع بقدرة كبيرة على الإبداع والابتكار وإجادة الركلات الحرة المباشرة، ويلعبها على طريقة ميسي، ولهذا يطلقون عليه لقب «ميسي تركيا»، لكونه يلعب بقدمه اليسرى.

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