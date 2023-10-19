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الرياضة

«الجودو» يعود من جورجيا لخوض «أبوظبي جراند سلام»

«الجودو» يعود من جورجيا لخوض «أبوظبي جراند سلام»
19 أكتوبر 2023 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تعود بعثة منتخب الجودو، الجمعة، قادمة من جورجيا، بعد انتهاء معسكر الإعداد، استعداداً لخوض بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى التي يستضيفها الاتحاد، ضمن فعاليات البطولات العالمية الثلاث الكبرى، من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وتشهد مشاركة 1744 لاعباً ولاعبة من 105 دول، قبل إغلاق باب الاشتراك يوم الأحد المقبل، موعد وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو الرئيسية، وضمت حتى الآن 475 لاعباً ولاعبة من 83 دولة، تطلعاً إلى «أولمبياد باريس 2024».
وأشارت لائحة البطولة إلى ضرورة تأكيد مشاركة الدول فور وصولها ودخولها قرعة المنافسات بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي 23 أكتوبر، بحضور ممثلي الاتحادين الإماراتي والدولي، فيما يتابع ممثلو المنتخبات المشاركة قرعة البطولة بفندق ميلنيوم الوحدة، عبر تقنية الفيديو، ورُصدت 155 ألف يورو جوائز حسب لائحة الاتحاد الدولي الذي يشرف على البطولات الثلاث، بجانب الجوائز العينية والتذكارية.
وتضم القائمة النهائية لمنتخبنا اللاعبتين بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، و10 لاعبين، هم: زايد النقبي، وخالد خميس «وزن تحت 60 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وسعيد النقبي، وعبدالكريم علي «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي، خليفة الحوسني «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».
ويشرف على تدريب المنتخب فيكتور، ويرأس البعثة خلال فعاليات البطولة، ناصر التميمي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، مدير البطولة.

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