أبوظبي تستضيف «آسيوية الأوبتمست»

أبوظبي (الاتحاد)



ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست 2023 في العاصمة أبوظبي، من 29 أكتوبر الحالي، إلى 5 نوفمبر المقبل.

وتأتي استضافة النادي إحدى جولات البطولة، وبالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهي المرة الأولى التي تقام فيها المنافسات في الإمارات.

ورحب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم، من أجل المشاركة في الحدث العالمي، وقال: حضور ومشاركة العدد الكبير من كل دول وقارات العالم في البطولة، يؤكد نجاحها قبل أن تنطلق، ويعطينا مؤشراً فنياً قوياً عن التفوق المتوقع للمنافسة، خاصة بحضور هذا العدد من المشاركين الذين يمثلون 28 دولة.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «نتمنى لممثلي الإمارات في البطولة، تقديم الصورة المتميزة للأوبتمست في الدولة، والمنافسة على المراكز الأولى، وأن يوفقوا في الختام، في رفع علم الوطن، ضمن المشاركة الدولية القوية بالبطولة».

وشدد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على دور النادي في تنظيم سباقات الشراع الحديث، وقال: «نادي أبوظبي هو أحد أهم الشركاء في تنظيم المنافسات الدولية للشراع، ويقدم دوراً أساسياً أيضاً عبر الأكاديمية الخاصة به في تطوير منظومة الشراع الحديث والارتقاء بها لمستويات أعلى».

وتعتبر البطولة الآسيوية من البطولات المهمة على خريطة الاتحاد الآسيوي، نظراً للقوة الكبيرة التي تتمتع بها البطولة، والإقبال الكبير والمشاركة القوية، من خلال هذا الحدث، وتأتي الأرقام في جولة 2023، لترسخ القوة الفنية للبطولة بأرقام المشاركة العالية، حيث تشارك 28 دولة 170 متسابقاً وبحاراً في كل فئات الحدث.

ويعد المشاركون في البطولة هم الشريحة الأفضل من المتسابقين على مستوى العالم في فئة الأوبتمست

وتأتي إقامة الحدث ضمن الاحتفاء بالعام الخمسين للمنظمة الدولية للأوبتمست «أيودا»، والتي تعتبر فئة أساسية في عالم الشراع، وعلى السنوات الماضية كانت المصدر الرئيسي لتعليم الأطفال من فئة 7 إلى 15 سنة أساسيات الإبحار، وتعلم قيادة مراكب الأوبتمست. والجدير بالذكر أن عدد الدول المسجلة ضمن منظمة «أيودا» يصل إلى 110 دول.

وتشارك في الحدث دول الإمارات، أستراليا، اليابان، هونج كونج، نيوزيلندا، عُمان، تايبيه، الصين، سنغافورة، سريلانكا، تايلاند، جنوب أفريقيا، بريطانيا، بلجيكا، البرازيل، إيطاليا، أميركا، فرنسا، ليبيا، تركيا، السويد طاجيكستان، ماليزيا، الأرجنتين وإسبانيا.

وتسمح قوانين البطولة بمشاركة دول من خارج المنظومة الآسيوية، وأيضاً الدول المندرجة ضمن منظمة «أيودا».



موعد الوصول



من المقرر أن يبدأ وصول الوفود المشاركة في البطولة ابتداءً من 21 أكتوبر، واستمرار التوافد حتى موعد انطلاق البطولة، وتقام السباقات يومياً حتى الختام، حيث يكون اليوم التالي موعد مغادرة الفرق والوفود وانتهاء البطولة.

ويمثل الإمارات 9 مشاركين، باسم منتخب الأوبتمست، بطموح تقديم التمثيل المثالي، ومحاولة الوصول إلى منصة التتويج والمراكز الأولى عبر «التحدي الضخم».