«وسمي الخالدية» بطل كأس الوثبة في السويد

عصام السيد (أبوظبي)

حصد الجواد القوي «وسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز للسرعة لمسافة 1200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والذي أقيم بمضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية، تحت مظلة النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق، البالغة جائزته 113 ألف كرونا سويدية، 7 من نخبة الخيول، وبسهولة تفوق «وسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف جانسيوسز كوزلاوسكي، وقيادة أندرياس جرابيرج، بفارق 7 أطوال عن «نو ريسك نور يوارد» لأجيرهولم بوابرو يورجن، وكاميلا نيلسون، وبإشراف المدربة كاميلا نيلسون.

وقطع البطل المنحدر من نسل «غضنفر الخالدية» مسافة السباق في زمن وقدره 1:21:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 1.5 طول عن الثاني، الجواد «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون، وقيادة الفارسة أولريكا هولمكويست.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.