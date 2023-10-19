«أبوظبي إكستريم» تجمع الأسطورة البرازيلية وابنته

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن مشاركة البرازيلي أندريه جالفاو، أحد أساطير رياضة الجو جيتسو، إلى جانب ابنته سارة، التي تسجل إنجازاً تاريخياً بصفتها أول لاعبة تشارك في الدورة الأولى لبطولة أبوظبي إكستريم، التي تنطلق منافساتها غداً الجمعة.

وتَعد البطولة المرتقبة بتقديم منافسات حماسية ومشوقة، حيث استعرض الرياضيون مهاراتهم بحماس كبير خلال جلسة التدريب المفتوحة يوم الثلاثاء الماضي في إحدى الصالات التابعة لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية.

وأعرب أندريه جالفاو عن حماسه الشديد لانطلاق هذه البطولة المرموقة التي تتجه الأنظار نحوها بوصفها نقلة نوعية في عالم رياضة الجو جيتسو، حيث قال: «تحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث تشارك ابنتي سارة بصفتها أولى اللاعبات المشاركات في منافسات الدورة الأولى من بطولة أبوظبي إكستريم».

وأضاف: «يسرنا أن تكون ابنتي أولى اللاعبات المشاركات في البطولة، وبذلنا جهداً كبيراً خلال التدريبات، ولدي ثقة تامة بقدرتها على تقديم أداء استثنائي، حيث يشكل كل من شغفها الكبير برياضة الجو جيتسو وتفانيها وانضباطها عوامل إضافية تحفزها على التألق في هذه البطولة».

وتحدث الأسطورة جالفاو حول تفاصيل نظام التدريب المميز الذي تعتمده سارة، حيث قال: «قمنا بخوض جلسات تدريبية فريدة تضمنت تمارين قوية على الحركات داخل القفص، كما قمنا بدمج جولات مدتها ثلاث دقائق مع فترات راحة لمدة دقيقة واحدة بطريقة تحاكي نظام البطولة».

وأضاف جالفاو: «تختلف هذه البطولة بشكل ملحوظ عن باقي البطولات في رياضة الجو جيتسو، كما أتوقع مساهمة هذه البطولة برسم ملامح جديدة للرياضة وتغيير التصورات حولها، ومن المؤكد أن العمل الكبير المبذول وتفاعل الجمهور خلال المنافسات داخل القفص ستساهم في زيادة شعبية الرياضة».

كما أشاد جالفاو بالدور الريادي لأبوظبي ونهجها الفريد في استضافة هذه الفعاليات، حيث قال: «تبذل أبوظبي جهوداً جبارة تتجاوز التوقعات، ونجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لرياضة الجو جيتسو، بالإضافة إلى تشجيع خوض العديد من اللاعبين لهذه الرياضة في سن مبكرة. وتشكل هذه البطولة حافزاً كبيراً للتغيير، وآمل أن تسير العديد من الدول الأخرى على نفس هذا المسار في المستقبل».

ومن جانبها، قالت سارة، أصغر رياضية مشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم، حيث تبلغ من العمر 17 عاماً: «أدرك أهمية دخولي التاريخ بصفتي أولى اللاعبات المشاركات في بطولة أبوظبي إكستريم، ولا يسعني سوى التعبير عن مدى سعادتي لكوني أولى المشاركات في هذه البطولة المرموقة، وأعتزم مواصلة اعتماد نهجي المعتاد، لا سيما أن النزالات لا تحسم سوى بحركات الإخضاع، ما يعني أن هدفي يتمثل في النجاح بالقيام بحركة الإخضاع، كما سأحرص على تقديم أفضل أداء لي بغض النظر عن النتيجة».

وشاركت سارة جالفاو أيضاً وجهة نظرها حول التدريبات، حيث قالت: «مثلت عملية التحضير لهذه المسابقة تجربة فريدة، وذلك بسبب عدم مشاركتي مطلقاً في هذا المكان على الرغم من خوضي نزالاً رائعاً في السابق، إلا أنه كان منذ مدة طويلة، ومع ذلك، أتطلع بحماسٍ كبير لاغتنام هذه الفرصة وتقديم أفضل مستويات الأداء، بالإضافة إلى المساهمة في نمو مجتمع رياضة الجو جيتسو، ومن الرائع جداً تنظيم مثل هذه البطولات الفريدة في عالم الرياضات القتالية».

وتنطلق منافسات بطولة أبوظبي إكستريم غداً الجمعة، في مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وتُنظم البطولة بالتعاون مع بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وتعد بأمسية مليئة بالأجواء الحماسية والنزالات المشوقة.