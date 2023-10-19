الاتحاد يخوض «قمة نارية» لـ «وقف النزيف»



الرياض (أ ف ب)

يسعى الهلال لتعزيز صدارته، عندما يستضيف الخليج الحادي عشر، والاتحاد «حامل اللقب» إلى وقف نزف النقاط في «قمة نارية» أمام مضيفه التعاون الثاني «الجمعة»، في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتصدر الهلال، الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام التعاون، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 19 نقطة، مشاركةً مع النصر الثالث والأهلي الخامس.

ويبحث الهلال عن ثلاث نقاط جديدة يؤمن بها الصدارة، عندما يستضيف الخليج على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في غياب نجمه البرازيلي نيمار بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى مع منتخب بلاده.

كما يغيب عن الهلال بسبب الإصابة أيضاً سلمان الفرج وحسان تمبكتي، لكنه يملك نخبة من اللاعبين المتميزين أمثال البرازيلي مالكوم فيليبي، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيش، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني وسالم الدوسري.

ويحقق الهلال نتائج جيدة كان آخرها الفوز على الأخدود بثلاثية، ويطمح إلى مواصلة عروضه الكبيرة، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي للبقاء في الصدارة، خصوصاً وأنه يدرك جيداً ضغط التعاون الذي تنتظره قمة ساخنة أمام الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وأهدر التعاون خمس نقاط فقط حتى الآن هذا الموسم، بتعادله مع الفتح في المباراة الافتتاحية وخسارته أمام الأهلي في المرحلة السادسة، فيما فشل الاتحاد في تحقيق الفوز في مباراتيه الأخيرتين «تعادل وخسارة».

ويسير التعاون بشكل مثالي هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز الرابع توالياً لمواصلة الضغط على الهلال وزيادة محن الاتحاد، خصوصاً أنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة.

ويضم التعاون أسماء مميزة، على غرار المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، ومواطنيه فلافيو، وماتيوس كاسترو، وأندري جيروتو، وحارس المرمى مايلسون، والهولندي أشرف المهديوي، والجامبي موسى بارو، والإسباني الفارو ميدران.

ويأمل الاتحاد في استعادة توازنه، بعد تعادله المخيب مع الفيحاء وخسارته «ديربي جدة» أمام جاره الأهلي.

ويبرز في صفوف الاتحاد قائده الفرنسي كريم بنزيمة، وهدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله، والبرازيلي إيجور كورنادو، ومواطنوه مارسيلو جروهي وفابينو ورومارينيو داسيلفا، والفرنسي الآخر نجولو كانتي والإيطالي لويز فيليبي.

ويسعى النصر إلى تجاوز تعادله أمام أبها، عندما يستضيف ضمك العاشر «السبت» على ملعب الأول بارك بالرياض.

وبعد عشرة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بينها ستة في الدوري، توقف النصر في محطة أبها بالتعادل، بعد أن كان متقدماً بهدفين، ويطمح إلى استعادة نغمة الفوز، من أجل البقاء في المركز الثالث على الأقل.

ورغم الشكوك حول مشاركة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعلي لاجامي، بسبب الإصابة التي لحقت بهما أثناء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما، إلى جانب إيقاف سلطان الغنام بقرار انضباطي، إلا أن النصر يملك مجموعة كبيرة من العناصر المميزة، يتقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والبرازيلي تاليسكا، والسنغالي ساديو ماني، والإيفواري سيكو فوفانا، والإسباني أيميريك لابورت.

ورغم البداية المتواضعة لضمك، إلا أنه استعاد توازنه في مبارياته الأخيرة، ونجح في التعادل مع الهلال قبل أن يحقق أول فوزين له في الدوري على حساب الخليج والحزم، ويأمل السبت في الخروج بنتيجة إيجابية لرفع غلته من النقاط.

ويعتمد ضمك على المصري طارق حامد، والروماني نيكولاي ستانسيو، والكاميروني جورج نوكودو، والجامبي أسان سيسان، والجزائري مصطفى زغبة ومواطنيه فاروق شافعي وعبد القادر بدران.

ويصطدم الأهلي بجاره الوحدة عندما يلتقيان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية، عقب فوزه المثير على الغريم التقليدي الاتحاد في الدربي، وسيكون تركيزه منصباً على النقاط الثلاث لملاحقة الأندية التي تسبقه في الترتيب.

ويملك الأهلي مجموعة من الأسماء المميزة على غرار البرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان ماكسيمان، والإيفواري فرانك كيسي، والبرازيلي روجر إيبانيز، والإسباني جابريال فيجا، والتركي ميريح ديميرال.

على الجانب الآخر، يقدم الوحدة مستويات جيدة، رغم تعثره في بعض المباريات، ويطمح في استعادة نغمة الفوز التي غابت عنه في آخر مرحلتين، خصوصاً في ظل تكامل صفوفه بعودة لاعبيه المصابين.

ويعول الوحدة على عدد من الأسماء المتميزة أمثال هدافه النيجيري أوديون إيجالو، والأسترالي كريج جودوين، والبرازيلي أنسيلمو دي مورايس، والمغربي فيصل فجر ومواطنيه منير المحمدي وجواد الياميق، والكوستاريكي أوسكار دوارتي.

وفي بقية المباريات، يلعب الجمعة الأخدود مع الفيحاء، والفتح مع أبها، والسبت الحزم مع الرائد، والشباب مع الطائي، على أن تختتم المرحلة الأحد بلقاء الاتفاق مع الرائد.