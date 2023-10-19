دورتموند يطارد صدارة «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)

تبدو الفرصة مواتية أمام بوروسيا دورتموند لانتزاع الصدارة، ولو مؤقتاً، عندما يستضيف فيردر بريمن الرابع عشر «الجمعة»، في افتتاح المرحلة الثامنة، من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

واستعاد دورتموند توازنه في المراحل الأخيرة، محققاً أربعة انتصارات متتالية، خولته الارتقاء إلى المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب، وبفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن المتصدر.

ويملك دورتموند فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام ليفركوزن، كونه يفتتح المرحلة «الجمعة»، فيما يحل الأخير ضيفاً على فولفسبورج السابع «السبت».

وإدراكاً منه لأهمية مواجهة «الجمعة» ورحلته الصعبة إلى نيوكاسل الأربعاء المقبل لخوض الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حرص دورتموند على إعادة لاعبيه الدوليين إلى الأراضي الألمانية بسرعة بالغة، بعد انتهاء مهمتهم مع «دي مانشافت» هذا الأسبوع، من خلال توفير طائرة خاصة لهم.

وتواجد أربعة لاعبين لـ «أسود الفيستيفاليا» هم قائده ماتس هوملز ونيكلاس زوله ويوليان براندت ونيكلاس فولكورج بمعسكر ألمانيا في الولايات المتحدة الأخير، حيث خاض مباراتين وديتين دوليتين ضد الولايات المتحدة والمكسيك.

ورفض دورتموند تأجيل مباراته ضد فيردر بريمن إلى «الأحد» حتى يستفيد من أيام إضافية للاستعداد لمواجهة نيوكاسل.

وأشاد فولكورج بقرار ناديه: «أعتقد أنه أمر رائع، المدرب يرغب في عودتنا بأسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من النوم في منازلنا لليلتين، قبل أن ينتظر منا تقديم أحد العروض القوية مع الفريق مجدداً».

وتكتسي المباراة أهمية بالنسبة إلى فولكورج الذي سيواجه فريقه السابق، بعدما انضم إلى صفوف دورتموند هذا الصيف.

وأكد مدرب بريمن أوليه فيرنر المهدد بالإقالة بسبب النتائج المخيبة للفريق الذي حقق فوزين فقط مقابل خمس هزائم، أن رحيل فولكروج أسهم جزئياً في النتائج المحبطة هذا الموسم، لكنه يتوقع تحسن نتائج الفريق.

وقال: «بدأنا المهمة ونحن نحتل المركز العاشر في دوري الدرجة الثانية، وصعدنا إلى «البوندسليجا»، ثم بقينا فيها بثاني أصغر ميزانية، من دون أن نواجه أي مخاطر تتعلق بالهبوط، والآن علينا أن نغير بعض الأمور».

وأضاف: «بالطبع، نيكلاس كانت لديه مسؤوليات كثيرة معنا، وتعويضه يحتاج إلى وقت».

ويعول باير ليفركوزن على عاملي الأرض والجمهور لمواصلة تشبثه بالصدارة عندما يستضيف فولفسبورج «السبت».

ولم يذق باير ليفركوزن طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم في جميع المسابقات، وهو الوحيد إلى جانب دورتموند وبايرن ميونيخ وشتوتجارت لم يخسروا في «البوندسليجا».

وعموماً، حقق باير ليفركوزن تسعة انتصارات في 10 مباريات في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي.

وبعدما احتل مركزاً مؤهلاً إلى دوري الأبطال نهاية الموسم الماضي، بعدما استلم الإسباني تشابي ألونسو تدريبه في الربع الأول منه، استمر ليفركوزن في تقديم عروض هجومية رائعة هذا الموسم، لدرجة أن الصحف الإسبانية بدأت التحدث عن إمكانية تولي تدريب فريقه السابق ريال مدريد، عندما يترك المدرب الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي منصبه، ليتجه إلى تدريب منتخب البرازيل نهاية الموسم الحالي.

وأشاد لاعب وسط باير ليفركوزن الدولي السويسري جرانيت تشاكا بمدربه ألونسو الفائز بكأس العالم لاعباً في صفوف منتخب إسبانيا عام 2010، بقوله «إنه مدرب طموح، وأنا فخور باللعب تحت إشرافه».

وستكون مواجهة فولفسبورج بروفة لمباراته أمام ضيفه قره باغ الأذربيجاني الخميس المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ويعي ليفركوزن جيداً أهمية النقاط الثلاث في ظل الملاحقة الشرسة من شتوتجارت الثاني بفارق نقطة واحدة، والذي يرصد فوزه السادس توالياً، والسابع هذا الموسم، عندما يحل ضيفاً على أونيون برلين مفاجأة الموسم الماضي، وصاحب النتائج المخيبة هذا الموسم.

ومني أونيون برلين بخمس هزائم متتالية في الدوري، وسبع في مختلف المسابقات، وهو يمني النفس باستعادة نغمة الانتصارات عقب فترة التوقف الدولي، وقبل القمة النارية التي تنظره أمام ضيفه نابولي الإيطالي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات في المسابقة القارية العريقة.

وتنتظر بايرن ميونيخ رحلة إلى ماينز لمواجهة فريقها المحلي السابع عشر قبل الأخير.

ويأمل النادي البافاري في مواصلة صحوته، وتحقيق فوزه الثاني توالياً والسادس هذا الموسم، والثأر من ماينز الذي هزمه 3-1 في المرحلة التاسعة والعشرين الموسم الماضي.

ويملك بايرن ميونيخ الأسلحة اللازمة لرد اعتباره ورفع معنوياته قبل رحلته إلى إسطنبول الثلاثاء المقبل لمواجهة جالطة سراي التركي في الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري الأبطال.

ويتطلع لايبزج السادس إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الأخيرتين في الدوري «تعادلان»، والثلاث في مختلف المسابقات «سقط أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 1-3 في دوري الأبطال»، وذلك عندما يحل ضيفاً على دارمشتات العائد إلى دوري الأضواء وصاحب المركز الحادي عشر.

ويستضيف لايبزج النجم الأحمر الصربي الأربعاء المقبل في المسابقة القارية العريقة.

ويلعب السبت أيضاً هوفنهايم الخامس مع آينتراخت فرانكفورت الثامن، وفرايبورج التاسع مع بوخوم السادس عشر.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاء كولن الأخير مع بوروسيا مونشنجلادباخ الثاني عشر، وهايدنهايم العاشر مع أوجسبورج الخامس عشر.